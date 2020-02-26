拳头即将推出的射击游戏或许叫做「VALORANT」

MarcusKei 发表于: 02-26 14:12:56
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「A 计划」=「VALORANT」？

在去年十月份的英雄联盟六周年庆典活动中，拳头游戏宣布将在今年推出一款代号为「A 计划」的多角色战术射击游戏。游戏的背景发生在一个近未来的地球上，玩家将控制拥有不同技能的角色，展开厮杀，官方称这将是一款「更具创意、更具表现力、更具独特风格的战略射击游戏」。


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但除此之外，拳头没有公布更多关于这款 FPS 游戏的信息，甚至连游戏名称都没有揭晓。直到最近，一个名为「VALORANT」的词汇频繁地出现在各大社交网路以及拳头的新注册商标列表当中，而这很有可能就是「A 计划」的真实游戏名称。


事实上，在官方此前放出的「A 计划」宣传片中，其中有一个角色的手套，就是印有 V 字的标记，很有可能是「VALORANT」的缩写。目前拳头游戏还没有公布进一步的消息，关于这个新商标也没有具体介绍。而在最近一个月中，拳头游戏为 Project A 招募了很多工作人员，这个项目仍然在开发进行中。


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除了注册商标之外，拳头游戏还注册了一系列的网站使用权，包括 playvalorant.com、playvalorant.net 和 playvalorant.org，同时推特和 Twitch 的相关帐号也已经出现，这一次似乎都指向了「A 计划」将被命名为「VALORANT」的事实。




编辑于 2020-02-26 17:18:09

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他的小号
沙发
相比这种各种技能的 fps 游戏, 我更喜欢简单直接的 fps 游戏, 如 csgo 那种几颗子弹就死, 切枪, 甩狙, 拼枪法
昨天 14:50
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叫我小燕子
板凳
引用 @他的小号 的回复
相比这种各种技能的 fps 游戏, 我更喜欢简单直接的 fps 游戏, 如 csgo 那种几颗子弹就死, 切枪, 甩狙, 拼枪法
花里胡哨的FPS游戏，未必能让玩家体验更好
昨天 14:54
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很养眼的丑男
地板
守望先锋？
昨天 15:23
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f911ly
4 楼
感觉就是守望先锋的翻版
昨天 15:32
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cybersun
5 楼
Macbook Pro能玩吗？
昨天 15:51
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买奔驰吗
6 楼
lol手游等到12月，恼火
昨天 17:59
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seasonbyee
7 楼
我分别看到了小美、秩序之光和源，毫无想象力
昨天 18:46
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personal无心
8 楼
6周年活动庆典？？ ？
昨天 19:14
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rokr888
9 楼
在我的认知里只有cs，别的fps就是渣渣
昨天 22:15
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kcmoment
10 楼
守望先锋都凉了，现在才搞？🐶
15小时前
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