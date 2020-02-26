拳头即将推出的射击游戏或许叫做「VALORANT」

在去年十月份的英雄联盟六周年庆典活动中，拳头游戏宣布将在今年推出一款代号为「A 计划」的多角色战术射击游戏。游戏的背景发生在一个近未来的地球上，玩家将控制拥有不同技能的角色，展开厮杀，官方称这将是一款「更具创意、更具表现力、更具独特风格的战略射击游戏」。









但除此之外，拳头没有公布更多关于这款 FPS 游戏的信息，甚至连游戏名称都没有揭晓。直到最近，一个名为「VALORANT」的词汇频繁地出现在各大社交网路以及拳头的新注册商标列表当中，而这很有可能就是「A 计划」的真实游戏名称。





事实上，在官方此前放出的「A 计划」宣传片中，其中有一个角色的手套，就是印有 V 字的标记，很有可能是「VALORANT」的缩写。目前拳头游戏还没有公布进一步的消息，关于这个新商标也没有具体介绍。而在最近一个月中，拳头游戏为 Project A 招募了很多工作人员，这个项目仍然在开发进行中。









除了注册商标之外，拳头游戏还注册了一系列的网站使用权，包括 playvalorant.com、playvalorant.net 和 playvalorant.org，同时推特和 Twitch 的相关帐号也已经出现，这一次似乎都指向了「A 计划」将被命名为「VALORANT」的事实。







编辑于 2020-02-26 17:18:09