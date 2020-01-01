浴霸相机模组实锤？2020 款 iPad Pro 第三方保护壳曝光

MarcusKei 发表于: 02-26 11:21:47
来自 威锋网页版
6945
35
只看作者
苹果 AR 布局的首张王牌？
从去年九月份开始，关于 2020 款 iPad Pro 的爆料就陆续被爆出。

结合大大小小的传闻来看，新 iPad Pro 最大的变化或将出现在摄像头模组上，除了可能由此前的「单摄」升级为「多摄」，镜头排列也将与去年推出的 iPhone 11 系列看齐，用上矩形排列设计，而最近来自外设厂商们的配件也进一步证实了这个传闻的可能性。
image
配件产商 Pad＆Quill 最近上架了一款适用于 iPad Pro 的「Aria 智能键盘保护套」，尺寸仍然包括 11 英寸和 12.9 英寸两个版本，而且保护套的后方出现了为「矩形镜头模组」预留的开孔，这与此前曝光的新 iPad Pro 实物模型以及渲染图中的设计吻合。
image
在本周更早的时候，爆料博主 Ben Geskin 放出了两张疑似为新 iPad Pro 的保护壳照片，其中同样出现了为「矩形镜头模组」预留的开孔设计。
image
可以确定的是，新 iPad Pro 将采用与 iPhone 11 系列相同的矩形排列设计语言，但到底搭载几个摄像头还存在疑问。彭博社曾经在去年十一月份的报道中透露新 iPad Pro 将在搭载「双摄」的基础上添加 3D 传感系统，从而赋予使用者「将真实世界中的物体 3D 化的能力」。

苹果对于 AR 的布局由来已久，而新 iPad Pro 的 3D 传感系统或将成为首张「入场券」。此前有报道称，苹果内部有约 1000 名工程师在副总裁 Mike Rockwell 的领导下推动着 AR/VR 项目，其中不乏早期 iPhone 硬件工程师、前 NASA 工程师等硬核人物。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(35)
只看作者
正序查看 倒序查看
keykeu
沙发
当年喷 浴霸的哪一波人呢……怎么不见说话了？
昨天 11:32
来自 威锋网页版
查看5条回复
ZHU爺
板凳
一个主摄 一个tof 一个闪光灯 可以理解 但是根据这个矩阵的大小 莫不成还有超广角和长焦？这就不太可以理解了 难道还有什么其它杀手锏功能用的传感器？
昨天 11:47
来自 威锋网页版
查看3条回复
Cowbane
地板
引用 @ZHU爺 的回复
一个主摄 一个tof 一个闪光灯 可以理解 但是根据这个矩阵的大小 莫不成还有超广角和长焦？这就不太可以理解了 难道还有什么其它杀手锏功能用的传感器？
pixel的镜头模组就是大块头俩镜头，也没准
昨天 11:49
来自 威锋网页版
Cowbane
4 楼
引用 @ZHU爺 的回复
一个主摄 一个tof 一个闪光灯 可以理解 但是根据这个矩阵的大小 莫不成还有超广角和长焦？这就不太可以理解了 难道还有什么其它杀手锏功能用的传感器？
其实我觉得给个长焦还不错，可以拍到远处的白板
昨天 11:50
来自 威锋网页版
手机锋友538kr6d
5 楼
引用 @keykeu 的回复
当年喷 浴霸的哪一波人呢……怎么不见说话了？
装哑巴喽
昨天 11:57
来自 威锋网页版
不死它爷
6 楼
是个玩意儿现在都是一堆摄像头 科技以摄像头为本
昨天 12:08
来自 威锋网页版
cybersun
7 楼
无所谓了，之前的ipad还没坏，不着急换。。。
昨天 12:16
来自 威锋网页版
做设计的黄瓜
8 楼
哈哈，抱着pad去拍照的节奏
昨天 12:27
来自 威锋网页版
iloubin
9 楼
ipad 摄像头从来没有用过、
昨天 12:43
来自 威锋网页版
xspeedteam
10 楼
引用 @keykeu 的回复
当年喷 浴霸的哪一波人呢……怎么不见说话了？
谁拿个iPad到处拍照？还需要三个摄像头？上一代的原厂键盘套又要换了，这喷点还不够多？
昨天 12:43
来自 威锋网页版
查看3条回复
首页 1234 尾页 / 4 页