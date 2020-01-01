浴霸相机模组实锤？2020 款 iPad Pro 第三方保护壳曝光

从去年九月份开始，关于 2020 款 iPad Pro 的爆料就陆续被爆出。结合大大小小的传闻来看，新 iPad Pro 最大的变化或将出现在摄像头模组上，除了可能由此前的「单摄」升级为「多摄」，镜头排列也将与去年推出的 iPhone 11 系列看齐，用上矩形排列设计，而最近来自外设厂商们的配件也进一步证实了这个传闻的可能性。配件产商 Pad＆Quill 最近上架了一款适用于 iPad Pro 的「Aria 智能键盘保护套」，尺寸仍然包括 11 英寸和 12.9 英寸两个版本，而且保护套的后方出现了为「矩形镜头模组」预留的开孔，这与此前曝光的新 iPad Pro 实物模型以及渲染图中的设计吻合。在本周更早的时候，爆料博主 Ben Geskin 放出了两张疑似为新 iPad Pro 的保护壳照片，其中同样出现了为「矩形镜头模组」预留的开孔设计。可以确定的是，新 iPad Pro 将采用与 iPhone 11 系列相同的矩形排列设计语言，但到底搭载几个摄像头还存在疑问。彭博社曾经在去年十一月份的报道中透露苹果对于 AR 的布局由来已久，而新 iPad Pro 的 3D 传感系统或将成为首张「入场券」。此前有报道称，苹果内部有约 1000 名工程师在副总裁 Mike Rockwell 的领导下推动着 AR/VR 项目，其中不乏早期 iPhone 硬件工程师、前 NASA 工程师等硬核人物。