早高FENG：iQOO 3 正式发布/特斯拉将于3月交付首批Model Y

▎3598 元起售，iQOO 3 正式发布





在 2 月 25 日的线上发布会上，iQOO 正式推出了 iQOO 3，其采用了 6.44 寸全面屏，支持 HDR10+ 显示、60Hz 刷新率；处理器方面，iQOO 3 内置高通骁龙 865 处理器，辅以 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存；摄像头方面，iQOO 3 搭载后置四摄，分别为 4800 万像素主摄 + 1300 万像素超广角 + 1300 像素长焦 + 200 万像素景深。

▎特斯拉确认将于 3 月交付首批 Model Y





国外媒体报道，特斯拉开始向部分客户发送电子邮件，确定最早将于 3 月 15 日向客户交付 Model Y，首批车型将是高性能版，其单次充电的续航里程为 506 公里。

▎三星宣布量产 16GB LPDDR5 内存





三星近日宣布已开始量产单封片 16GB 容量的 LPDDR5 内存，追上高端笔记本、游戏 PC 的水准。三星介绍，16GB LPDDR5 内存速率（带宽）可达 5500Mps，是 LPDDR4X-4266 的 1.3 倍。相较于单封片 8GB LDDR4X 内存，功耗减少 20% 的同时容量却增加一倍。

▎HyperX 推出支持无线充电的 Cloud Flight S 游戏耳机





作为一款无线游戏耳机 HyperX Cloud Flight S 单次充电能够提供 30 小时的续航，并且支持通过 Qi 无线充电的方式补给电量，售价为 159.99 美元，约合 1120 元。

▎OPPO Find X2 将于 3 月 6 日发布





OPPO 正式宣布了 Find X2 系列的发布日期，其将于 3 月 6 日推出，根据爆料来看，这款手机将搭载一块 3K 120Hz 屏幕，并且采用骁龙 865 处理器同时支持 5G，此外还将全球首发全像素全向对焦技术，并且支持 65W SuperVOOC闪充和 30W 无线快充。

▎Windows 10 部分新应用图标开始上线





微软已经开始在 Windows 10 系统中推出新的彩色应用图标，当时推送给了快速通道的测试用户，今天有用户发现，一些新图标开始向非内测用户推送，邮件、日历、OneNote 的新图标已为所有用户进行了更新，据推测其他应用的新图标也将很快推送给用户。这些图标基于流畅设计理念，类似于去年推出的新 Office 图标。如果想要快一点看到新图标，只需要更新 Store 应用程序就可以，打开 Microsoft Store，转到「下载和更新」，然后点击「获取更新」。







编辑于 2020-02-26 10:53:01