iPhone和Apple Watch有望用于预防中风

去年 1 月份，威锋曾报道苹果和强生公司开展合作，研究 Apple Watch 如何检测心房颤动（以下简称房颤）并预防中风。今天，两家公司宣布了他们的新项目：「心脏研究」。这项合作旨在收集更多有关 iPhone 和 Apple Watch 跟踪房颤和其他疾病的信息。据悉，「心脏研究」将包括一个 iPhone 应用程序，尝试借助 iPhone 上的健康跟踪功能和 Apple Watch 上的心脏健康功能，帮助用户改善健康状况。该研究专门针对 65 岁以上的人群。苹果和强生公司希望通过早期检测房颤来发现苹果的健康跟踪技术是否可以帮助降低中风的风险，并且可以通过 Apple Watch 的心电图功能进行检测。房颤是美国中风的主要原因，它的主要问题是由于大多数患者缺乏身体症状，因此难以诊断。如果能够尽早发现并提醒病者，就可以有效的预防中风等疾病。苹果和强生的合作目标就是使用 Apple Watch 在用户未察觉的时候警告早期房颤。苹果公司健康战略计划负责人 Myoung Cha 表示：通过 iPhone 和 Apple Watch 的强大功能，苹果技术正在对科学研究产生有意义的影响，而所有这些功能均以参与者的体验为中心。「心脏研究」将有助于进一步了解苹果的技术如何对科学做出贡献，并有助于改善健康结果，包括降低中风的风险。这款 App 已经进入试验阶段，对象均为年满 65 岁的美国居民，具有传统的医疗保险，拥有 iPhone 6s 或更高版本（使用 iOS 12.2 或更高版本）并同意提供对其医疗保险索赔数据的访问权限。随机参与者们被分为两组：一组将仅使用 iPhone 应用，而另一组则同时使用 Apple Watch 和 iPhone 应用。这项研究将持续三年。苹果会定期将自己的设备投入科研，最近一次是在与斯坦福大学合作的心脏研究，这项研究持续了将近两年，最终斯坦福大学于 2019 年 11 月发表结果，确定 Apple Watch 可以成功检测房颤。