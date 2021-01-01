京东方正为迎接iPhone OLED订单做准备

2 月 25 日消息，国内面板生产商京东方（BOE）正在投入巨资，开设并完善仅用于苹果产品的 OLED 模块生产线，这似乎是京东方为获得苹果订单并成为 iPhone 供应商的必要准备。京东方一直在努力从苹果手上争取到屏幕订单，力图成为继三星、LG 之后第三家苹果产品面板供应商。据 ETNews 报道，京东方已经在 OLED 生产线的新工厂和设备上进行了投资，预计将在四川的 B11 OLED 工厂建造 10 条全新生产线专供苹果，不仅如此，该工厂还将提供从面板到模块的整条组装线。京东方此前多次与苹果进行沟通，显然，这次的新开生产线正是为了达到苹果严格的质量控制标准。苹果也对将京东方作为第三家 OLED 供应商有着长期的构想。不过，尽管已经投资了新的生产设备，但这并不意味着京东方已经拿下了 iPhone OLED 订单。多个行业消息人士针对报告指出，苹果公司最近要求京东方对 OLED 的供应进行必要的准备。如果京东方最终确实达到了苹果的期望，也不太可能马上就进入到 iPhone OLED 面板的供应链中，消息人士暗示，京东方有可能会在 2021 年中开始向苹果供应 OLED。