京东方正为迎接iPhone OLED订单做准备

Ruins0080 发表于: 02-25 23:24:29
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苹果真的很严格。
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2 月 25 日消息，国内面板生产商京东方（BOE）正在投入巨资，开设并完善仅用于苹果产品的 OLED 模块生产线，这似乎是京东方为获得苹果订单并成为 iPhone 供应商的必要准备。

京东方一直在努力从苹果手上争取到屏幕订单，力图成为继三星、LG 之后第三家苹果产品面板供应商。据 ETNews 报道，京东方已经在 OLED 生产线的新工厂和设备上进行了投资，预计将在四川的 B11 OLED 工厂建造 10 条全新生产线专供苹果，不仅如此，该工厂还将提供从面板到模块的整条组装线。

京东方此前多次与苹果进行沟通，显然，这次的新开生产线正是为了达到苹果严格的质量控制标准。苹果也对将京东方作为第三家 OLED 供应商有着长期的构想。

不过，尽管已经投资了新的生产设备，但这并不意味着京东方已经拿下了 iPhone OLED 订单。多个行业消息人士针对报告指出，苹果公司最近要求京东方对 OLED 的供应进行必要的准备。

如果京东方最终确实达到了苹果的期望，也不太可能马上就进入到 iPhone OLED 面板的供应链中，消息人士暗示，京东方有可能会在 2021 年中开始向苹果供应 OLED。
 
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手机锋友2cmyh7j
沙发
用京东方成本更低吧
02-25 23:38
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香猪使者
板凳
不知道苹果会不会干出当年为了平衡用户体验强行用软件把高通基带（三星屏幕）压制成英特尔基带（BOE屏幕）一样水平的龌龊事了。
02-25 23:42
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爷得卵
地板
京东方的水平还是不太信任，特别是那频闪太厉害了
02-25 23:59
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新型泡泡糖
4 楼
引用 @香猪使者 的回复
不知道苹果会不会干出当年为了平衡用户体验强行用软件把高通基带（三星屏幕）压制成英特尔基带（BOE屏幕）一样水平的龌龊事了。
我的X当年就是啊
02-25 23:59
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香猪使者
5 楼

反正我当年iPhone8高通基带表现远远不如同样用高通基带的安卓机信号表现好

昨天 00:01
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黎小贤
6 楼
我的mini5就京东方
昨天 00:23
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ZHU爺
7 楼
oled屏幕的好坏最主要还是三原色的发光材料 苹果有大批量调度的能力 这样原材料有了 工艺只要不那么差 做出来的屏幕绝对不会比三星等厂商差 加上iOS的色彩管理 所以苹果到现在几乎没有过大规模的屏幕因为供应商的不同翻车过
昨天 00:25
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ZHU爺
8 楼
引用 @香猪使者 的回复
不知道苹果会不会干出当年为了平衡用户体验强行用软件把高通基带（三星屏幕）压制成英特尔基带（BOE屏幕）一样水平的龌龊事了。
iOS的色彩调教可以说是 不仅仅是iOS了 整个苹果生态的色彩几乎都是趋于统一的 区别可能会有细微的 色准方面可能boe会差那么一点 但是不太可能像基带那样翻车严重
昨天 00:31
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诗意栖居
9 楼
引用 @ZHU爺 的回复
iOS的色彩调教可以说是 不仅仅是iOS了 整个苹果生态的色彩几乎都是趋于统一的 区别可能会有细微的 色准方面可能boe会差那么一点 但是不太可能像基带那样翻车严重
有道理。
昨天 00:33
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seanzh9
10 楼
现在国产屏都在比色差了，京东方那个屏幕色差更更糟糕
昨天 01:01
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