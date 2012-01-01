关于统一充电标准这事 苹果和欧盟到底在争执什么？

欧盟到底在呼吁什么？

欧盟早期是如何运作的？

为什么2009年谅解备忘录被视为失败的？

欧盟将何去何从？

这一举措能否奏效？

此前我们曾和大家讨论过欧盟统一充电标准，苹果对此一直持反对态度。尽管遭到苹果反对，但欧盟议会仍在今年 1 月通过了为欧盟（EU）移动设备制造商建立的统一充电标准的新规定。欧盟为什么执着于将统一充电器作为一项硬性市场规则？它最终可能采取怎样的形式，又会给苹果以及苹果用户带来什么影响呢？通过外媒 Macrumors 发布的文章，我们可以对此事有较为系统的了解。为了降低成本，减少电子垃圾，让消费者的生活更方便，欧盟议会成员希望采取「有约束力的措施」，确保充电器适用于所有智能手机、平板电脑和其他便携式设备。根据欧盟在 2019 年对便携式设备常见充电器进行的影响评估的研究，近五分之一的受访者表示，由于使用非标准充电器，他们曾面临包括充电器与移动设备间的不兼容，不同充电器之间的充电速度不同的问题，所以每个用户必须准备多个充电器来满足不同设备的充电需求。此外，欧盟议会还认为，通过一个通用的充电器标准，可以做到每年减少 51000 吨的电子垃圾。欧盟议会之前仅「鼓励」科技公司开发标准化解决方案的做法，但这一举措却「未能达到联合立法者的目标」。为此不得不以更进一步的手段推进标准，据称，他们最近以 582 票赞成、40 票反对的形式通过了一项统一的充电标准。早在 2009 年，统计数据表示欧盟成员国约有 5 亿人使用智能手机。同时，它发现，根据制造商和手机型号的不同，用户所使用的充电器也会有所不同，所以市场上存在 30 多种不同类型的充电器。为了缓解上述乱象，欧盟议会在 2009 年与多家科技公司进行了谈判，结果是包括苹果、三星、诺基亚和其他知名智能手机制造商在内的 14 家科技公司签署了一份谅解备忘录。根据这份谅解备忘录，手机制造商同意欧盟为智能手机充电器制定的 micro-USB 接口的标准，该标准允许兼容多种操作系统手机的充电设备投放市场。值得一提的是，就苹果能否满足 micro-USB 标准这个问题是存在很多疑问的。当时苹果公司采用专门的 30 针接口，可以与 iPhone、iPad 和 iPod Touch 兼容。而谅解备忘录为苹果提供了一个孔子：对于那些没有 micro-USB 接口的手机，在双方同意的条款下可以使用适配器。2012 年，苹果推出专用 Lightning 接口替换了 30 针接口，并额外提供一个单独的 Lightning to micro-USB 适配器来遵守欧盟协议。所以，苹果公司最终并未被要求放弃 Lightning 接口和充电器，也未被要求在移动设备上直接安装一个单独用于充电的 micro-USB 接口。根据谅解备忘录签署方于 2013 年 2 月提供的一份报告显示，截至到 2012 年底，在签署方和其他制造商投放市场的新设备中，90% 的设备表面上遵守了欧盟的规定，但实际上，有很多厂商的做法与苹果类似，并没有将接口或者充电标准进行统一，而是额外提供转接适配器和转接线。到了 2014 年，欧盟议会通过了《无线电设备指令》，该指令呼吁手机制造商「重新努力开发一种通用充电器」。同时，该指令赋予欧盟委员会相关权力（通过授权法案，直接设定技术标准）。2016 年，欧盟议会认为 micro-USB 已经过时，而 USB-C 已经统领新一代的充电接口标准。对此，委员会决定「与时俱进」，希望所有制造商（苹果公司除外）都准备签署一份新的协议，以符合不同手机的充电需求，但保持使用唯一的 USB-C 连接器的解决方案。为什么苹果反对统一充电标准呢？2016 年，苹果表明态度称，其支持采用 USB-C 作为电源（即充电插头）的标准化接口，但仍反对设备本身遵守标准。该公司辩称，将手机设备改为统一充电接口，需要花费 20 亿欧元，这一笔成本大部分要摊到消费者身上，并且这种做法会阻碍厂商的创新。苹果还以 iPhone 的外观设计作为理由，称现有 iPhone 无法容纳 USB-C 接口。苹果还委托第三方做了研究报告，指出有 49% 的欧洲家庭使用不同类型的充电器，但只有 0.4% 的家庭出现了严重的问题。苹果在这个问题上的立场让欧盟议会陷入僵局，让欧盟统一充电标准迟迟无法实现。欧盟议会在 2020 年 1 月就苹果这一意见进行了一项投票，并通过引入规范充电器的规则，但以何种方式实施这一规则却未给出明确回复，不过委员会为拟议的立法提出了几个可能的选择:选项0：在设备端可以有 USB-C 或专用接口，并继续配备转接器（目前的现状）。选项1：必须在设备端配备 USB-C 端口（实际上禁止了苹果的 Lightning 接口）。选项2：必须在设备端配备 USB-C 端口，或者任何希望在其设备上使用专用端口的制造商，必须配备从 USB-C 到专用连接器的转接器和 USB-C 交流电源插头。选项3：可以在设备端配备 USB-C 或专用接口，但制造商必须提供 USB-C AC 电源插头。选项4：设备端和交流电源插头上的所有连接器都必须兼容 USB-C。选项5：设备端的所有接口必须是 USB-C，制造商必须制造一个新支持快充的 15W+ 交流电源插头。目前，欧盟议会的影响评估表明，最有效的办法是结合方案 1 和方案 4。如果委员会同意这一建议，苹果将不再被允许生产使用 Lightning 接口的移动设备。不过欧盟委员会是否接受议会的建议，并将其写入欧盟法律，仍有待观察。欧盟的举措旨在限制市场上充电解决方案的碎片化，同时不阻碍未来充电技术的创新。通过标准化充电器，欧盟希望降低充电器的价格，提高其质量，从而减少假冒充电器的存在，提高用户的安全性。该措施还希望通过减少购买不同类型充电器的必要性，提高已有充电器的使用效率，来尽量减少电子垃圾。不过出于财务或实际原因，苹果的立场依旧坚定，它将继续游说，反对欧盟监管市场的意图。欧盟的统一充电标准的想法固然不错，但事实上「无法统一」的并不只是苹果一家，即便是已经纷纷转向统一 USB-C 接口的安卓家族，它们也做不到相互兼容，各自的机型有各自的专用线缆和适配器，在数据传输和充电规格上各不相同，即便能用，也改变不了「原装」与「散装」的差别。而从长远来看，欧盟议会的方案 5 经过改良，可能与厂商们的目标更为一致。无论是各大安卓厂商，还是苹果，都在致力于发展无线充电，尽管无线充电技术远未成熟，但并不妨碍无线充电成为手机行业未来的趋势之一。所以这次的统一接口，反而有可能让无线充电加快步伐，成为广大移动设备的「统一」标配。