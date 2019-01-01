Mate Xs 是华为的第二款折叠屏手机

在 2 月 24 日晚上的在线发布会上，华为正式推出了新一代可折叠手机 Mate Xs，其基本形态与前代 Mate X 相差不大，改进的地方主要在机械机构设计、内部配置上。据华为介绍，HUAWEI Mate Xs 重新设计了机械转轴部分，整个铰链系统应用了包括锆基液态金属在内等多种特殊材料和特殊制作工艺，进一步提升了铰链的强度，官方将其称之为「鹰翼转轴」。HUAWEI Mate Xs 依旧采用了左右折叠的形态，展开后屏幕尺寸为 8 英寸，展开前的双面屏幕分别为 6.6 英寸和 6.38 英寸。内部配置方面，HUAWEI Mate Xs 搭载了麒麟 990 5G 芯片，运存组合为 8GB RAM+512 GB ROM，电池容量为 4500 毫安，支持最高 55W 超级快充。摄像头方面，HUAWEI Mate Xs 搭载后置四摄，分别为 4000 万像素广角主摄 + 1600 万像素超广角摄像头 + 800 万像素长焦摄像头 + ToF 飞行时间镜头，并且支持最高 3 倍光学变焦以及 5 倍混合变焦。HUAWEI Mate Xs 在欧洲的售价为 2499 欧元，约合 19000 元，国行版本售价待公布。