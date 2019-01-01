Mate Xs 是华为的第二款折叠屏手机

MarcusKei 发表于: 02-25 11:41:40
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「小改款」。
在 2 月 24 日晚上的在线发布会上，华为正式推出了新一代可折叠手机 Mate Xs，其基本形态与前代 Mate X 相差不大，改进的地方主要在机械机构设计、内部配置上。
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据华为介绍，HUAWEI Mate Xs 重新设计了机械转轴部分，整个铰链系统应用了包括锆基液态金属在内等多种特殊材料和特殊制作工艺，进一步提升了铰链的强度，官方将其称之为「鹰翼转轴」。

HUAWEI Mate Xs 依旧采用了左右折叠的形态，展开后屏幕尺寸为 8 英寸，展开前的双面屏幕分别为 6.6 英寸和 6.38 英寸。
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内部配置方面，HUAWEI Mate Xs 搭载了麒麟 990 5G 芯片，运存组合为 8GB RAM+512 GB ROM，电池容量为 4500 毫安，支持最高 55W 超级快充。

摄像头方面，HUAWEI Mate Xs 搭载后置四摄，分别为 4000 万像素广角主摄 + 1600 万像素超广角摄像头 + 800 万像素长焦摄像头 + ToF 飞行时间镜头，并且支持最高 3 倍光学变焦以及 5 倍混合变焦。
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HUAWEI Mate Xs 在欧洲的售价为 2499 欧元，约合 19000 元，国行版本售价待公布。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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害羞的小天使
沙发
名字都要学苹果，能有点创意吗，自己的品牌就这么没自信？
02-25 12:02
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老添
板凳
下一年就会有Mate Pro，Mate Pro Max，Mate se
02-25 12:04
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ssyzs
地板
引用 @老添 的回复
下一年就会有Mate Pro，Mate Pro Max，Mate se
已经有了畅想6s，nova6se，p30pro等等了，小米也有小米4s啊，s就是second第二代的意思，就升级版，这也能沦落成抄袭？这不是常规命名操作吗
02-25 12:13
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手机锋友25pa25k
4 楼
国行价公布了有求用？限量耍猴。
02-25 12:16
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任e逍遥
5 楼
引用 @ssyzs 的回复
已经有了畅想6s，nova6se，p30pro等等了，小米也有小米4s啊，s就是second第二代的意思，就升级版，这也能沦落成抄袭？这不是常规命名操作吗
谁跟你说加个s是正常的命名规则了？三星用了么？LG用了么？为什么不用u（updated）？或者n（next）？
02-25 12:18
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手机锋友538kr6d
6 楼
引用 @害羞的小天使 的回复
名字都要学苹果，能有点创意吗，自己的品牌就这么没自信？
苹果摄像头都学国产排列，你怎么不说
02-25 12:21
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ssyzs
7 楼
引用 @任e逍遥 的回复
谁跟你说加个s是正常的命名规则了？三星用了么？LG用了么？为什么不用u（updated）？或者n（next）？
加个s本来就是一个很正常的命名方式，我没说不可以用其他的，但是s本来就很正常，国外使用习惯最顺口的使用最广泛的，读起来就是second generation
02-25 12:21
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任e逍遥
8 楼
引用 @手机锋友538kr6d 的回复
苹果摄像头都学国产排列，你怎么不说

三角排列学谁了？

02-25 12:22
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ggggggrunge
9 楼
华为真好华为真棒华为真强我选苹果
02-25 12:23
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ssyzs
10 楼
引用 @任e逍遥 的回复
谁跟你说加个s是正常的命名规则了？三星用了么？LG用了么？为什么不用u（updated）？或者n（next）？
Galaxy s,galaxy a20s,
02-25 12:25
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