不止 120 fps 微软公布更多 Xbox Series X 硬件细节
MarcusKei 发表于: 02-25 10:54:40
来自 威锋网页版
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准备好换机了吗？
在去年 12 月 13 日举办的 TGA 2019 颁奖典礼上，微软公布了他们的新世代游戏主机 Xbox Series X，官方称这款主机将是他们迄今为止推出的最快、最强大的游戏主机，其性能、速度和兼容性都将达到新的高度，将于 2020 年第四季度上市。
当时微软只揭晓了 Xbox Series X 的部分信息，例如外观设计。而在 2 月 24 日晚，微软终于公布了这款游戏主机的内部硬件细节，例如处理器、SSD 存储、接口等。
▪ 处理器：Xbox Series X 将搭载定制的 Zen2 & RDNA 2 架构处理器，其中图像处理器的性能将达到 12TF，具体表现将是 Xbox One X 的两倍，Xbox One 的八倍。
▪ 支持 VRS（可变速率着色功能）：这一功能将允许开发者更有效地利用 Xbox 的性能，在不影响图像质量的前提，实现更稳定的帧率和更高的分辨率。
▪ DirectX 硬件光线追踪：通过这一技术，玩家能够看到更加动态且写实的环境，实时地体会到真实的光照，准确的反射和声效。
▪ NVMe SSD 储存：速度和性能更快、更强的 NVMe SSD 将会出现在 Xbox Series X 上，实现更快的读取加载和运行速度。
▪ Quick Resume（快速恢复功能）：这一功能支持玩家在暂停游戏之后快速回到游戏状态，而无需等待长时间的加载，而且支持多款游戏同时使用。
▪ HDMI 2.1：微软表示他们已经与电视厂商合作，提高 Xbox Series X 在电视上的显示体验。ALLM（自动低延迟模式）将允许 XBox Series X 自动将连接的显示器设置为最低延迟模式，而 VRS（可变速率着色功能）则保证显示器的刷新率和游戏帧率同步，减少画面撕裂。
▪ Smart Delivery：允许玩家在购买一次游戏后，便可在 Series X 和 Xbox One 上都玩到平台对应的最佳版本。
▪ 支持最高 120 fps：
当时微软只揭晓了 Xbox Series X 的部分信息，例如外观设计。而在 2 月 24 日晚，微软终于公布了这款游戏主机的内部硬件细节，例如处理器、SSD 存储、接口等。
▪ 处理器：Xbox Series X 将搭载定制的 Zen2 & RDNA 2 架构处理器，其中图像处理器的性能将达到 12TF，具体表现将是 Xbox One X 的两倍，Xbox One 的八倍。
▪ 支持 VRS（可变速率着色功能）：这一功能将允许开发者更有效地利用 Xbox 的性能，在不影响图像质量的前提，实现更稳定的帧率和更高的分辨率。
▪ DirectX 硬件光线追踪：通过这一技术，玩家能够看到更加动态且写实的环境，实时地体会到真实的光照，准确的反射和声效。
▪ NVMe SSD 储存：速度和性能更快、更强的 NVMe SSD 将会出现在 Xbox Series X 上，实现更快的读取加载和运行速度。
▪ Quick Resume（快速恢复功能）：这一功能支持玩家在暂停游戏之后快速回到游戏状态，而无需等待长时间的加载，而且支持多款游戏同时使用。
▪ HDMI 2.1：微软表示他们已经与电视厂商合作，提高 Xbox Series X 在电视上的显示体验。ALLM（自动低延迟模式）将允许 XBox Series X 自动将连接的显示器设置为最低延迟模式，而 VRS（可变速率着色功能）则保证显示器的刷新率和游戏帧率同步，减少画面撕裂。
▪ Smart Delivery：允许玩家在购买一次游戏后，便可在 Series X 和 Xbox One 上都玩到平台对应的最佳版本。
▪ 支持最高 120 fps：
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