不止 120 fps 微软公布更多 Xbox Series X 硬件细节

在去年 12 月 13 日举办的 TGA 2019 颁奖典礼上,微软公布了他们的新世代游戏主机 Xbox Series X,官方称这款主机将是他们迄今为止推出的最快、最强大的游戏主机,其性能、速度和兼容性都将达到新的高度,将于 2020 年第四季度上市。当时微软只揭晓了 Xbox Series X 的部分信息,例如外观设计。而在 2 月 24 日晚,微软终于 公布 了这款游戏主机的内部硬件细节,例如处理器、SSD 存储、接口等。▪ 处理器:Xbox Series X 将搭载定制的 Zen2 & RDNA 2 架构处理器,其中图像处理器的性能将达到 12TF,具体表现将是 Xbox One X 的两倍,Xbox One 的八倍。▪ 支持 VRS(可变速率着色功能):这一功能将允许开发者更有效地利用 Xbox 的性能,在不影响图像质量的前提,实现更稳定的帧率和更高的分辨率。▪ DirectX 硬件光线追踪:通过这一技术,玩家能够看到更加动态且写实的环境,实时地体会到真实的光照,准确的反射和声效。▪ NVMe SSD 储存:速度和性能更快、更强的 NVMe SSD 将会出现在 Xbox Series X 上,实现更快的读取加载和运行速度。▪ Quick Resume(快速恢复功能):这一功能支持玩家在暂停游戏之后快速回到游戏状态,而无需等待长时间的加载,而且支持多款游戏同时使用。▪ HDMI 2.1:微软表示他们已经与电视厂商合作,提高 Xbox Series X 在电视上的显示体验。ALLM(自动低延迟模式)将允许 XBox Series X 自动将连接的显示器设置为最低延迟模式,而 VRS(可变速率着色功能)则保证显示器的刷新率和游戏帧率同步,减少画面撕裂。▪ Smart Delivery:允许玩家在购买一次游戏后,便可在 Series X 和 Xbox One 上都玩到平台对应的最佳版本。▪ 支持最高 120 fps: