苹果或已下单用于 iPad Pro 的 mini LED 屏幕
MarcusKei 发表于: 02-25 10:17:58
来自 威锋网页版
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OLED 只是昙花一现吗？
去年，分析师郭明錤曾预测苹果最快将在 2020 年末推出搭载 Mini LED 屏幕的产品，首款产品可能是 iPad Pro 或者 MacBook。郭明錤称 Mini LED 屏幕技术将带来「生产力和娱乐体验的显著提高」。
来自台媒的最新爆料显示，群創光電最近已经将 Mini LED 屏幕样本送至苹果，并且取得苹果的订单，2020 年末的 iPad Pro 将成为首款使用 Mini LED 屏幕的苹果产品。台媒表示，群創光電的 Mini LED 技术将采用主动矩阵式设计，可同时缩小 LED 之间的距离，并降低整体的设计成本，而且适用于车用等领域的中小尺寸 Mini LED 屏幕产品也已经研发成功。
Mini LED 又名「次毫米发光二极管」，最早是由以晶电为代表的台湾厂商提出，意指晶粒尺寸约在 100 微米以上的 LED。Mini LED 介于传统 LED 与 Micro LED 之间，简单来说是传统 LED 背光基础上的改良版本。与目前流行的 OLED 技术相比，mini LED 能够以更低的成本实现与 OLED 类似的高对比度和高亮度，而且其工艺特性也能够实现「全面屏」的设计。
苹果在去年 WWDC19 开发者大会上推出的 Pro Display XDR 显示器搭载了类似 mini LED 的显示屏幕，能实现 1000000：1 的对比度以及 1000nit 的全屏持续亮度，但这种显示技术并非「真正的 mini LED」。
郭明錤此前预测，为了维持产品的轻薄，首次尝鲜 Mini LED 屏幕的 iPad Pro 和 MacBook 将采用约 1 万颗 LED，且 LED 颗粒尺寸在 200 微米以下，这样的工艺难度将显著高于 Pro Display XDR，后者屏幕的 LED 数量仅为 576 颗，而且颗粒尺寸也更大。
来自台媒的最新爆料显示，群創光電最近已经将 Mini LED 屏幕样本送至苹果，并且取得苹果的订单，2020 年末的 iPad Pro 将成为首款使用 Mini LED 屏幕的苹果产品。台媒表示，群創光電的 Mini LED 技术将采用主动矩阵式设计，可同时缩小 LED 之间的距离，并降低整体的设计成本，而且适用于车用等领域的中小尺寸 Mini LED 屏幕产品也已经研发成功。
Mini LED 又名「次毫米发光二极管」，最早是由以晶电为代表的台湾厂商提出，意指晶粒尺寸约在 100 微米以上的 LED。Mini LED 介于传统 LED 与 Micro LED 之间，简单来说是传统 LED 背光基础上的改良版本。与目前流行的 OLED 技术相比，mini LED 能够以更低的成本实现与 OLED 类似的高对比度和高亮度，而且其工艺特性也能够实现「全面屏」的设计。
苹果在去年 WWDC19 开发者大会上推出的 Pro Display XDR 显示器搭载了类似 mini LED 的显示屏幕，能实现 1000000：1 的对比度以及 1000nit 的全屏持续亮度，但这种显示技术并非「真正的 mini LED」。
郭明錤此前预测，为了维持产品的轻薄，首次尝鲜 Mini LED 屏幕的 iPad Pro 和 MacBook 将采用约 1 万颗 LED，且 LED 颗粒尺寸在 200 微米以下，这样的工艺难度将显著高于 Pro Display XDR，后者屏幕的 LED 数量仅为 576 颗，而且颗粒尺寸也更大。
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