AirTag 智能追踪器据说将「完全防水」并且支持「磁吸充电」
MarcusKei 发表于: 02-25 10:15:17
来自 威锋网页版
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为何不是无线充电而是磁吸充电？
一款可能被命名为「AirTag」的智能追踪器最近频繁出现在各大苹果爆料网站中，而根据日本媒体获取的消息，这款设备将具备防水的能力，同时充电的方式或将采用类似于 Apple Watch 的磁吸式充电。
产业分析师郭明錤曾经在上周的报告中表示，「AirTag」的智能追踪器或许将内置超宽带芯片，并利用 SiP 工艺的特性来缩减零器件尺寸，同时降低功耗。如若这些信息属实的话，那么 AirTag 的功能可能不仅仅局限于早期媒体预测的「寻物」，类似于「信标」的特性或许能够赋予它更多的应用可能性。
随着越来越多爆料的出现，可以肯定的是苹果已经开始着手准备将这款设备推向市场。但如何将这枚可能体积不大的产品与苹果生态结合，打造成苹果生态链中的新分支可能还要等到正式发布那天才得以揭晓。
产业分析师郭明錤曾经在上周的报告中表示，「AirTag」的智能追踪器或许将内置超宽带芯片，并利用 SiP 工艺的特性来缩减零器件尺寸，同时降低功耗。如若这些信息属实的话，那么 AirTag 的功能可能不仅仅局限于早期媒体预测的「寻物」，类似于「信标」的特性或许能够赋予它更多的应用可能性。
随着越来越多爆料的出现，可以肯定的是苹果已经开始着手准备将这款设备推向市场。但如何将这枚可能体积不大的产品与苹果生态结合，打造成苹果生态链中的新分支可能还要等到正式发布那天才得以揭晓。
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