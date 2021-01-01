AirTag 智能追踪器据说将「完全防水」并且支持「磁吸充电」

MarcusKei 发表于: 02-25 10:15:17
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为何不是无线充电而是磁吸充电？
一款可能被命名为「AirTag」的智能追踪器最近频繁出现在各大苹果爆料网站中，而根据日本媒体获取的消息，这款设备将具备防水的能力，同时充电的方式或将采用类似于 Apple Watch 的磁吸式充电。

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产业分析师郭明錤曾经在上周的报告中表示，「AirTag」的智能追踪器或许将内置超宽带芯片，并利用 SiP 工艺的特性来缩减零器件尺寸，同时降低功耗。如若这些信息属实的话，那么 AirTag 的功能可能不仅仅局限于早期媒体预测的「寻物」，类似于「信标」的特性或许能够赋予它更多的应用可能性。

随着越来越多爆料的出现，可以肯定的是苹果已经开始着手准备将这款设备推向市场。但如何将这枚可能体积不大的产品与苹果生态结合，打造成苹果生态链中的新分支可能还要等到正式发布那天才得以揭晓。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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ZHU爺
沙发
一个定位芯片加上无线充电 理论上做到完全密封都没问题 就是好奇这个苹果牌的定位器定价多少💩反正肯定是有史以来最便宜的苹果牌产品
02-25 10:35
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雷尔
板凳
不太可能做成圆弧形的，应该是扁平的带孔，方便放入钱包、钥匙链上。
02-25 10:38
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ZHU爺
地板
标题概览说“为何不是无线充电而是磁吸充电” 有点好奇无线充电和磁吸充电原理不都是电磁感应吗 aw的话多了一块磁铁 个人使用下来的体验觉得多一个磁块 只是可以减小充电时aw滑落的几率 毕竟是小物件 不像手机这样是大面积的感应范围 小物件一不小心碰掉的几率更大 磁吸的话就可以不用担心碰掉了没充进电啊
02-25 10:52
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手机锋友56g8ksl
4 楼
有可能 充电器起到固定和充电作用
02-25 11:06
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fs555
5 楼
这玩意儿要充电🔋的，万一没电怎么办，而且如果是一天一充有什么意义？比如我把它放在钱包里，钱包掉在哪个角落了我通过它来定位找回钱包，但是如果没电了怎么办？不就没用了吗？太麻烦了，充一次电能用半年还差不多。
02-25 11:09
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与风同high
6 楼
照片里没有参照物，看着很小又圆溜溜的，立帖预计儿童误吞食的案例会高频发生。
02-25 12:51
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阅人
7 楼
小米追踪器华为追踪器OPPO追踪器抢去上市😂
02-25 13:30
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hackerwolf
8 楼
皮尺部和牛逼部已经准备好了.
02-25 15:48
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附近的人啊
9 楼
引用 @ZHU爺 的回复
标题概览说“为何不是无线充电而是磁吸充电” 有点好奇无线充电和磁吸充电原理不都是电磁感应吗 aw的话多了一块磁铁 个人使用下来的体验觉得多一个磁块 只是可以减小充电时aw滑落的几率 毕竟是小物件 不像手机这样是大面积的感应范围 小物件一不小心碰掉的几率更大 磁吸的话就可以不用担心碰掉了没充进电啊
磁吸充电金属接触点，属于有线
02-25 16:20
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ZHU爺
10 楼
引用 @附近的人啊 的回复
磁吸充电金属接触点，属于有线

“类似于 Apple Watch 的磁吸式充电”

02-25 16:25
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