AirTag 智能追踪器据说将「完全防水」并且支持「磁吸充电」

这玩意儿要充电🔋的，万一没电怎么办，而且如果是一天一充有什么意义？比如我把它放在钱包里，钱包掉在哪个角落了我通过它来定位找回钱包，但是如果没电了怎么办？不就没用了吗？太麻烦了，充一次电能用半年还差不多。