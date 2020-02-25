ARM Mac要来了？首款苹果自研芯片Mac有望2021年推出

2020 年苹果 Mac 阵容更新还未启动，不过关于 Mac 和 MacBook 新变化的传闻已经引起了大家的注意。虽然传闻说法不一，但都有一个大方向，就是苹果总体已经开始摆脱对英特尔酷睿处理器的依赖，转向其它平台，但最大的可能，是用上自己研发的芯片。而按照苹果分析师郭明錤的说法，这可能比人们想象的要早一步到来。郭明錤在今天的报告中预测，苹果将在接下来 12 到 18 个月的时间里，将 5nm 工艺应用于旗下新产品的芯片上。他确信作为此计划的一部分，将会出现「配备了苹果自行设计的处理器的新型 1H21 Mac」。采用 5nm 制程工艺生产的处理器并不仅指 Mac 处理器，iPhone 和 iPad 的 A 系列处理器也将更新到新的工艺，包括 2020 款iPhone和配备 mini LED 的新 iPad。不过，近年来认为苹果新 Mac 产品将采用基于 ARM 的自研处理器的观点不在少数，只是我们不知道这款产品何时能到来，而郭老师则为我们带来了具体时间。分析师还强调，苹果在研究、开发和生产 5nm 芯片方面更积极，预计将在 2020 年中期出货 5nm 工艺芯片。转向自己的芯片将意味着苹果不再受制于英特尔，更好地结合硬件软件来设计并更新产品，还能推出更多贴合苹果预想的新功能。转向 ARM 芯片也将为苹果决定放弃支持 32 位应用提供一些背景信息，更好地推进 macOS Catalina 以及苹果 Catalyst 的体验。从理论上讲，在 Mac 中使用与 iPhone 和 iPad 相同构架的芯片，还能降低总体成本，并使应用程序在整个苹果生态系统中变得更加可用。