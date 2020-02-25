ARM Mac要来了？首款苹果自研芯片Mac有望2021年推出

Ruins0080 发表于: 02-25 09:40:17
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分析师预测 2021 年上半年首发基于 ARM 平台的版本。

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2020 年苹果 Mac 阵容更新还未启动，不过关于 Mac 和 MacBook 新变化的传闻已经引起了大家的注意。虽然传闻说法不一，但都有一个大方向，就是苹果总体已经开始摆脱对英特尔酷睿处理器的依赖，转向其它平台，但最大的可能，是用上自己研发的芯片。

而按照苹果分析师郭明錤的说法，这可能比人们想象的要早一步到来。

郭明錤在今天的报告中预测，苹果将在接下来 12 到 18 个月的时间里，将 5nm 工艺应用于旗下新产品的芯片上。他确信作为此计划的一部分，将会出现「配备了苹果自行设计的处理器的新型 1H21 Mac」。

采用 5nm 制程工艺生产的处理器并不仅指 Mac 处理器，iPhone 和 iPad 的 A 系列处理器也将更新到新的工艺，包括 2020 款iPhone和配备 mini LED 的新 iPad。不过，近年来认为苹果新 Mac 产品将采用基于 ARM 的自研处理器的观点不在少数，只是我们不知道这款产品何时能到来，而郭老师则为我们带来了具体时间。

分析师还强调，苹果在研究、开发和生产 5nm 芯片方面更积极，预计将在 2020 年中期出货 5nm 工艺芯片。

转向自己的芯片将意味着苹果不再受制于英特尔，更好地结合硬件软件来设计并更新产品，还能推出更多贴合苹果预想的新功能。

转向 ARM 芯片也将为苹果决定放弃支持 32 位应用提供一些背景信息，更好地推进 macOS Catalina 以及苹果 Catalyst 的体验。从理论上讲，在 Mac 中使用与 iPhone 和 iPad 相同构架的芯片，还能降低总体成本，并使应用程序在整个苹果生态系统中变得更加可用。
 
本文著作权归 @Ruins0080 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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水果电脑
沙发
然后呢？？？
02-25 09:50
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Oo王下七武海oO
板凳
也就是说黑苹果即将迎来终结
02-25 09:59
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ZHU爺
地板
苹果做arm芯片技术积累毕竟这么多年A系列做下来了 应该不会像微软一样sq1实际和高通8cx差不多（说白了就是换壳8cx 现在就期待arm的Mac会有什么让人耳目一新的体验
02-25 10:00
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我的Mobile
4 楼
2019的时候说2020会出
02-25 10:01
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ssda11asd
5 楼
image
02-25 10:08
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zstiphone4
6 楼
推鸡儿，去年说今年，今年说明年，明年说后年
02-25 10:30
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crazykook
7 楼
从目前看，Mac已经计划引入AMD的cpu，所以ARM的Mac也许只会作一个全新的系列，或者是只在一个小批量系列上做更新，例如Macbook。12寸Macbook已经多年没有更新，相比于主打性能的MacBookPro和性价比的MacbookAir，A系列芯片更适合用在主打轻薄小巧的Macbook上。2017后就停止更新的Macbook或许正在等待这个机会，三年也是一个非常成熟的产品研发周期，就看苹果那些办公套件和软件能否赶得上发布的进度了。
02-25 10:39
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Jinhualu
8 楼
引用 @crazykook 的回复
从目前看，Mac已经计划引入AMD的cpu，所以ARM的Mac也许只会作一个全新的系列，或者是只在一个小批量系列上做更新，例如Macbook。12寸Macbook已经多年没有更新，相比于主打性能的MacBookPro和性价比的MacbookAir，A系列芯片更适合用在主打轻薄小巧的Macbook上。2017后就停止更新的Macbook或许正在等待这个机会，三年也是一个非常成熟的产品研发周期，就看苹果那些办公套件和软件能否赶得上发布的进度了。
12寸的MacBook都已经停产了
02-25 10:49
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粗去丸
9 楼
20款也不知道啥时候出
02-25 11:23
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g0blin6s
10 楼
引用 @Oo王下七武海oO 的回复
也就是说黑苹果即将迎来终结
哈哈哈，我jio的老架构的Mac还要更新，所以暂时黑苹果会随之更新，而arm架构的Mac os更能搞了，说不定回来整到安卓机上了
02-25 11:40
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