Nike Run Club作为独立Watch App更新上线

2019-10-30 17:31:40
Ruins
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想必跑步爱好者会喜欢。



耐克今天发布了适用于 Apple Watch 的 Nike Run Club 最新版。此更新使 Run Club 完全独立于 iOS 上架和运行，耐克公司宣称你可以不用手机就享受所有 Apple Watch 版功能。

用户可以在运行 watchOS 6 的 Apple Watch 上打开 App Store，然后搜索 Nike Run Club，并在 Apple Watch 上完成下载以及整个设置过程，同样，也无需登录 Nike 帐户。完成有关健康和活动数据、位置访问权限等初始设置后，Run Club 就可以独立工作了。

另外，苹果今天已向公众推送 watchOS 6.1，首次将 watchOS 6 引入了 Apple Watch S1 和 S2。

在苹果的合作伙伴中，耐克可能是最专注 Apple Watch 的公司，除了坚持发售特别款 Apple Watch Nike+ 外，也积极地将自己的健身社区、运动训练理念和 Apple Watch 的健康系统结合在一起，相互促进发挥更大的作用，让健康运动辅助成为 Apple Watch 最大卖点之一。
 

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