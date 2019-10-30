AirPods Pro 维修或更换的费用上涨

你会考虑购买 Apple Care+ 吗？

随着 AirPods Pro 开始发售，苹果最近也更新了「AirPods 服务和维修」页面中 AirPods Pro 维修或更换的费用信息。



和前两代 AirPods 相比，AirPods Pro 耳机本体和无线充电盒的保外费用和丢失更换费用均有所上涨，其中 AirPods Pro 耳机本体的保外维修和丢失更换费用由 549 元/只涨至 705 元/只，而无线充电盒的的保外维修和丢失更换费用则由 549 元/609 元涨至 705 元/789 元。电池服务则维持在 379 元/只的费用不变。







也就是说，如果你的 AirPods Pro 或者充电盒意外受损，那么你需要支付 705 元的价格来维修。而如果是丢失的话，单只耳机的购买价格是 705 元，无线充电盒则是 789 元。



所以如果你之前有过丢失耳机或者充电盒的先例，倒不如考虑购买 299 元的耳机 Apple Care+ 服务，除了能够获得自购买当日起 2 年的专家技术支持，以及额外硬件保修服务，还可获得最多两次意外损坏保修服务，不过每次需要收取 199 元的服务费。





欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。