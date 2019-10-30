iPhone 11表现如此出色 苹果可能要保留LCD

2019-10-30 12:03:43
Ruins
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iPhone 12 的剧本都写好了。


DigiTimes 今天通过 MacRumors 发布的一份报告表明，iPhone 11 的市场表现极佳，将会鼓励苹果考虑其 2020 年 iPhone 系列继续沿用与今年一样的销售路线，即保留一款内部配置基本一致但价格更低的 LCD 机型。

根据该报告，由于需求好于预期，iPhone 11 的零部件订单增加了 15％。但是相对的，由于销售「平淡」，iPhone 11 Pro Max 的订单则减少了约5％。

这似乎也证实了另一位分析师的先前报告，该报告暗示，由于销售疲软，苹果将减少 iPhone 11 Pro Max 的产量。显然，iPhone 11 就像去年的 iPhone XR 一样受到了消费者的追捧，如此，看到这种状况的苹果会为 2020 年 iPhone 制订一个更合适的策略。

DigiTimes 的消息人士推测，iPhone 11 的表现会影响苹果的 2020 iPhone 计划，让这家公司可能选择在旗舰产品阵容中继续保留 LCD 屏机型，而不是全线采用 OLED。

此前，大部分市场预测倾向于 2020 年苹果 iPhone 会改为全面配备 OLED 屏幕。

尽管 OLED 面板可以提供出色的视觉体验，但 LCD 确实具有其优势，包括更高的电源效率和更低的成本，这在今年的 iPhone 11 中效果卓绝。不过，由于今年另一款廉价入门机的传言已经相当火爆，如果 iPhone SE 2 确实存在，那么 LCD 屏肯定会用在它身上。目前 DigiTimes 的报告是我们第一次听说苹果在明年的期间 iPhone 产品上坚持使用 LCD。

各位锋友，你们希望明年 9 月份看到全面拥抱 OLED 的新 iPhone 系列，还是继续拥有物美价廉的 LCD 屏「iPhone 12」呢？
 

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