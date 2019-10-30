支持AirPods Pro 苹果推送macOS Catalina 10.15.1

本次更新包括加入了对 AirPods Pro 的支持、70 个新 Emoji 表情、HomeKit 安全视频等新功能。

继 iOS 13.2 和 watchOS 6.1 之后，苹果正式推送了 macOS Catalina 10.15.1。本次更新包括加入了对 AirPods Pro 的支持、70 个新 Emoji 表情、HomeKit 安全视频等新功能。







此外，macOS Catalina 10.15.1 还包括改进以及错误修复。完整的更新说明如下：



表情符号：

1. 超过 70 种新表情符号，包括动物，食物，活动，新的辅助功能表情符号，可选肤色的性别表情符号和情侣表情符号；



AirPods：

1. 新增对 AirPods Pro 的支持



HomeKit：

1. HomeKit 安全视频功能允许您捕获，存储和查看来自安全摄像机的加密视频，并支持对人，动物和车辆的检测功能；

2. 支持 HomeKit 的路由器可让您控制其他 HomeKit 附件在家庭内部的通信方式，以及管理每个附件的互联网访问权限；

3. 在场景和自动化中增加了对支持 AirPlay 2 的扬声器的支持；



Siri:

1. 隐私设置，通过允许 Apple 存储您的 Siri 和听写记录来帮助改善 Siri 体验；

2. 新增从 Siri 设置中删除 Siri 听写记录的选项；



此更新还包括以下错误修复和改进：

1. 修复在“照片”的“所有照片”视图中查看文件名的功能

2. 修复在“照片”的“天”视图中按收藏，照片，视频，已编辑和关键字进行分类和过滤；

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