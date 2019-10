Apple TV+首批剧集评价解禁 有惊喜也有失望

目前来看《For All Mankind》的评价最好。

将于 11 月 1 号,也就是本周五正式登陆全球部分国家的 Apple TV+,将包括《The Morning Show》《See》《Dickinson》《For All Mankind》等在内的首批剧集。



而赶在正式上线之前,已经有部分媒体提前观看了这些剧集的前几集,如今随着媒体点评解禁,我们也能提前一览这些 Apple TV+ 剧集的「真实面貌」。



※以下评价节选自部分外媒







▎《The Morning Show》







1. 知名电影杂志《Variety》:「作为一家全球领先的科技公司,苹果的 Apple TV+ 流媒体服务代表着电视行业的先锋力量,而苹果对于《The Morning Show》将对观众产生怎样的意义似乎没有那么敏感,这也许不足为奇。但奇怪的是,鉴于该剧有太多的可切入点,但这家致力于提供卓越体验的公司却做得要比原本计划可实现的要少很多。《The Morning Show》试图让观众为剧中的故事买单,但却无法承诺讲述一个好故事。」



2. 《滚石》杂志:「詹妮弗·安妮斯顿(Jennifer Aniston)和里斯·威瑟斯彭(Reese Witherspoon)在《The Morning Show》中的表现十分亮眼,但该节目(以及迄今为止的苹果流媒体服务)没有存在的必要。」



3. 《好莱坞报道者》(Hollywood Reporter):「似乎从第三集开始,《The Morning Show》才开始变得有趣。但对于这部据称是电视历史上投资额最大的节目之一,同时也是为‘流媒体战争’打打头阵的剧集来说,《The Morning Show》可能还不足以推荐观看。」



4. Apple Insider:「《The Morning Show》囊括了一系列你可能会期待的从 Apple TV+ 流媒体服务发布时所期待的力量、盛况与声望,但可惜的是目前为止还无法听到它的‘声音’。」



5. 《娱乐周刊》(Entertainment Weekly):「由詹妮弗·安妮斯顿(Jennifer Aniston)和里斯·威瑟斯彭(Reese Witherspoon)主演的 Apple TV+ 新剧《The Morning Show》虽然不完美,但却是一部足够吸引人们加入‘内容大战’的剧集。」



▎《See》







1. 知名电影杂志《Variety》:「《See》讲述的故事发生在后世界末日的未来,剧中几乎所有人都失去了视力。随着前三集剧情的展开,剧集逐渐远离叙事控制,从有趣、怪异的起点,逐渐走向阴郁的风格。」



2. 《好莱坞报道者》(Hollywood Reporter):「正如你会从其他登陆 Apple TV+ 的首批剧集中发现的一样,《See》目前为止还无法称得上是一部优秀的剧集,但它的表现也足以让你相信在适当的情况下,它会孕育成一部让人拍手称快的好节目。」



▎《Dickinson》







1. 知名电影杂志《Variety》:鉴于该剧是对 Emily Dickinson(美国十九世纪著名女诗人)生活和工作的零散叙述和风格化再现,它最大的优势在于选角的成功。即使当她(指该剧主演 Hailee Steinfeld)周围的节目因为自身的雄心勃勃而开始崩塌时,Hailee Steinfeld 也通常能找到一种方法来支撑他们。」



2. 《好莱坞报道者》(Hollywood Reporter):「该剧的剧情以历史研究和许多早期发生在 Emily Dickinson(美国十九世纪著名女诗人)身边的真实事件作为基础,。但是由于《Dickinson》想同时兼备严肃的青少年戏剧和黑色喜剧,半小时的节目反而看起来有些调子不协调的迹象,充满了讽刺的时髦。」



▎《For All Mankind》







1. 知名电影杂志《Variety》:「在 Apple TV+ 的首批原创剧集中,《For All Mankind》是迄今为止表现最好的,尤其是因为它最大限度地利用了预算和随机应变的能力,实现了比大多数剧集更大的梦想。」



2. 《好莱坞报道者》(Hollywood Reporter):「《For All Mankind》算是一部史诗般的剧集,同时还融入了大量的历史讲述。但另一方面,《For All Mankind》又让人感觉有一些缺乏独创性,而且剧情的推进也比较慢。」



截止至发稿时,这四部剧集在 Metacritic 上的评分如下:



1. 《The Morning Show》:收录 16 个专业评价,取得 60 分(满分 100);

2. 《See》:收录 9 个专业评价,取得 47 分(满分 100);

3. 《Dickinson》:收录 9 个专业评价,取得 66 分(满分 100);

4. 《For All Mankind》:收录 9 个专业评价,取得 72 分(满分 100);

