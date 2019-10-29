AirPods Pro之后 苹果的下一款新品是「Air Tag」？

苹果牌蓝牙追踪器。

关于「Apple Tag」的最早传闻在今年四月份就已经曝光，当时外媒提到苹果正在开发一款代号为「B389」的硬件产品，它的作用类似于市面上的其他「蓝牙追踪器」，可以将其和个人物品放在一起，起到定位的作用。



在今天刚刚推送的 iOS 13.2 系统文件中，有外媒就发现这枚「蓝牙追踪器」的更多信息，从文件夹的命名来看，苹果很有可能将其取名为「Air Tag」。此外，文件夹中还出现「BatterySwap」字样的文件，似乎暗示了该追踪器将支持更换电池。







早在 iOS 13 测试版中，Air Tag 就频频以代码或图标的形式出现。



开发者 Steve Moser 和 Guilherme Rambo 在 iOS 13 测试版中找到了一段代码，其中便包含了一款类型为「Tag1,1」的设备的资源包。这种类型的资源包主要是被用来通过距离进行配对的，与 AirPods 和 HomePod 的工作原理一样。



紧接着，有外媒在 iOS 13 内测版的系统文件中找到了更多关于「Air Tag」的证据。从披露的图片来看，一个带有苹果 LOGO 的圆形图案与目前市面上的蓝牙追踪器十分类似，虽然这可能只是模型或者占位符，苹果蓝牙追踪器最终的设计可能会有所不同，但同一图案也出现在了今年 6 月国外开发者发现的代码中。







此外，iOS 内测版中的一些「文字表述」也暗示了苹果蓝牙追踪器的存在，例如「使用 B389 标记您的日常物品，再也不会丢失它们。」而且内测版中的「FindMy」应用还出现了一个「物品」选项卡，可能是「Air Tag」的显示页面。



从泄露的信息或曝光的传闻来看，「Air Tag」具体用法可能是这样的：当 Air Tag 与用户的 iPhone（或其他苹果设备）通过 iCloud 配对成功之后，它会根据与用户 iPhone（或者其他苹果设备）的距离判断是否发送「追踪通知」提醒，当超过距离之后便会推送通知来提醒用户。



更重要的是，这枚 Air Tag 可能还具备苹果在今年 WWDC 上推出的「查找离线设备」功能，也就是说即使带着 Air Tag 的物品处于断网的「遗失状态」，也能够通过附近陌生人的 iPhone 或者其他苹果设备来定位，并帮助失主找到该物品。



如果苹果推出 Air Tag 的话，你会考虑购买吗？

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