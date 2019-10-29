接力和白噪音来了 HomePods迎来iOS13.2更新

2019-10-29 08:43:07
Marcus
威锋网
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比较遗憾的是「识别声纹」的功能目前还无法支持中文。

随着苹果正式推送 iOS 13.2，HomePods 也迎来了新的软件更新，并带来多项新功能。



首先是「接力功能」。虽然苹果早在六月份 WWDC 发布 iOS 13 时就提起过这一功能，但直到 iOS 13.2 才得以实装。更新后的 HomePods 将允许运行 iOS 13.2 的设备通过靠近 HomePods 来转移设备上相关音频，例如音乐、播客、通话。



第二个新功能是「环境音」，允许 HomePods 播放各类白噪音音乐，例如海浪声、鸟鸣声、雨声等等。

此外，新固件还为 HomePods 带来了「设定睡眠定时」的功能，可为 HomePods 自动开启「环境音」，并帮助你进入睡眠。

比较遗憾的是「识别声纹」的功能目前还无法支持中文，所以还处于不可用状态，可能会在之后的更新中加入。这一功能允许最多设置六个用户的声音，并使得 HomePods 能够识别不同用户的声纹来做出个性化应答。

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