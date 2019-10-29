接力和白噪音来了 HomePods迎来iOS13.2更新

比较遗憾的是「识别声纹」的功能目前还无法支持中文。

随着苹果正式推送 iOS 13.2，HomePods 也迎来了新的软件更新，并带来多项新功能。







首先是「接力功能」。虽然苹果早在六月份 WWDC 发布 iOS 13 时就提起过这一功能，但直到 iOS 13.2 才得以实装。更新后的 HomePods 将允许运行 iOS 13.2 的设备通过靠近 HomePods 来转移设备上相关音频，例如音乐、播客、通话。







第二个新功能是「环境音」，允许 HomePods 播放各类白噪音音乐，例如海浪声、鸟鸣声、雨声等等。



此外，新固件还为 HomePods 带来了「设定睡眠定时」的功能，可为 HomePods 自动开启「环境音」，并帮助你进入睡眠。



比较遗憾的是「识别声纹」的功能目前还无法支持中文，所以还处于不可用状态，可能会在之后的更新中加入。这一功能允许最多设置六个用户的声音，并使得 HomePods 能够识别不同用户的声纹来做出个性化应答。

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