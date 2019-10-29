iOS 13.2提前曝光iPhone 11智能电池保护壳

iPhone 11 系列的续航已经足够强悍，还需要这么一个配件吗？
此前有开发人员从 iOS 13.1 的内部代码中发现了三款疑似面向 iPhone 11 系列的智能电池壳（Smart Battery Case）的参考资料，它们的型号代码为 A2180，A2183 和 A2184，可能分别代表的是 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 的智能电池壳配件。
而在刚刚正式推送的 iOS 13.2 内部文件中，已经出现了该配件的实物图片。从图片来看，iPhone 11 系列的智能电池壳除了有一个贴合手机设计的「浴霸镜头窗」以外，其他设计基本与前几代类似，例如稍鼓的后盖，以及硅胶材质的外部结构。
作为参考，前一代面向 iPhone XS 的智能保护壳为手机额外提供了 11 个小时的视频播放时间、13 个小时的通话时间，售价为 1071 元。
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