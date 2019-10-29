iOS 13.2正式版现已推送 Deep Fusion来了

对 iPhone 11 用户很重要。

经过一个月紧凑的 Beta 测试后，今天，苹果正式向公众发布 iOS 13.2 和 iPadOS 13.2。iOS 13.2 包括适用于 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的全新 Deep Fusion 摄像头技术，新的表情符号等。同时发布的还有 tvOS 13.2 以及 iOS 12.4.3（适用 iPhone 5S，iPhone 6，iPad Air，iPad mini 2/3 和 iPod Touch 第 6 代）。iOS 13.2 中有超过 60 款新的表情符号和表情符号变体。苹果在夏天的预览版中推出了这些表情符号，现在每个人都可以使用它们。总的来说，新的 2019 年表情符号集包括 59 个新角色，考虑到性别选项时构成 75 种变化，而包括肤色选项时则构成 230 种变化。iOS 13.2 还实装了最初用于 iOS 13 的 AirPods 信息播报功能。当连接到具有 Apple H1 芯片的 AirPods 或其他耳机时，Siri 可以使用此功能将消息播报用户。本次更新最重要的是针对新机型加入的苹果新 Deep Fusion 摄像头技术。Deep Fusion 是苹果全新的图像处理技术，可在后台运行以提高 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的相机图像质量。iOS 13.2 还包括新的 Siri 隐私设置，用户可选择加入或退出与 Apple 共享 Siri 交互。首次启动 iOS 13.2 时，您会看到一个新的启动屏幕，询问您的首选项。最后，iOS 13.2 也增加了对苹果刚刚发布的 AirPods Pro 的支持，这包括通透模式和主动降噪模式的设置。用户现在可以通过在设备上依次单击“设置”，“通用”和“软件更新”来下载更新。以下是 iOS 13.2 和 iPadOS 13.2 的完整发行说明。iOS 13.2 引入了 Deep Fusion，这是一种先进的图像处理系统，它在 iPhone 11，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上使用 A13 仿生神经引擎拍摄纹理及细节更出众、低光环境下早点更少的照片。其他功能包括更新的表情符号和其他表情符号，针对 AirPods 的信息播报，新增对 AirPods Pro 的支持，HomeKit 安全视频，启用 HomeKit 的路由器以及新的 Siri 隐私设置。此更新还包含错误修复和改进。▪ 适用于 iPhone 11，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的 Deep Fusion。▪ 可以直接从 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的相机应用更改视频分辨率。▪ 超过 70 种新的或更新的表情符号，包括动物，食物，活动，新的无障碍表情符号等等。▪ 支持 Siri 信息播报，可在 Airpods 中朗读收到的信息▪ 支持 AirPods Pro▪ HomeKit 安全视频可以让您保密地从安全摄像头拍摄、储存和查看加密的视频，并支持人、动物和车辆检测功能。▪ 具有 HomeKit 功能的路由器可让您通过互联网或在家中控制 HomeKit 配件的通信。▪ 新增隐私设置，由您控制是否允许苹果储存您与 Siri 和听写交互的音频来帮助改进 Siri 和听写。▪ 新增从 Siri 设置中删除 Siri 和听写历史记录的选项此更新还包括错误修复和其他改进▪ 修复了可能无法在第三方 App 中自动填充密码的问题▪ 解决了可能导致使用“搜索”时键盘无法显示的问题▪ 解决了 iPhone X 及后续机型上轻扫手势无法返回主屏的问题▪ 修复了启用重复提醒选项时消息仅通知一次的问题▪ 解决了消息可能显示电话号码而不是联系人姓名的问题▪ 解决了导致通讯录开启后显示先前打开的联系人而不是联系人列表的问题▪ 修复了可能导致标记注释无法保存的问题▪ 解决了已保存的备忘录可能会暂时消失的问题▪ 修复了在设置中点击立即备份后 iCloud 备份可能无法成功完成的问题▪ 改进了使用辅助触控（Assistive Touch）激活 App 切换器时的性能

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