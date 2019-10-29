妙得不同凡响 苹果官网发布新款AirPods Pro

主动降噪，通透模式，抗汗抗水，1999 RMB。

10 月 29 日凌晨，苹果官网正式发布 AirPods Pro，作为苹果的第三代 AirPods 耳机，AirPods Pro 终于实现大家日夜期盼的主动降噪功能，在音质上有了飞跃式提升。该耳机将于 10 月 30 日正式发售，价格 1999 元。







AirPods Pro 沿用苹果标志性的白色简洁外观，比以往的 AirPods 长度要短，但是宽度和深度增加，重量也稍稍重一点。内部锥形设计的入耳式硅胶耳塞柔软而富有弹性，提供大中小三种尺寸，可用来调节佩戴的贴合度。它们会贴合你的耳形，提升 AirPods Pro 佩戴的牢靠度，并通过极高的密合度来实现出众的降噪效果。圆柱状耳机柄内置力度感应器，不仅不能方便地控制音乐和通话，还可在主动降噪与通透模式间切换。





苹果介绍称 AirPods Pro 基于 System in Package (SiP) 封装设计打造，布局精巧，各个组件都随着人耳的形状进行排布，以尽可能增强舒适度、贴合度及稳定性。AirPods Pro 具备主动降噪功能，可根据你耳部的几何结构和耳塞的佩戴贴合度持续进行调节，以阻隔外界噪音。外向式麦克风会检测外部声波，随后采用与之相当的抗噪声波将其抵消，从而实现降噪。内向式麦克风会检测你耳内是否有多余的声波，然后同样用抗噪声波予以抵消。

想听到周围的声音？只需长按耳机柄上的力度感应器，便可在主动降噪与通透模式间切换。通透模式可以让外界声音进入，这样当你在与身边的人交谈时，一切听起来、感觉起来都会很自然。AirPods Pro 的自适应均衡功能可根据你的耳形自动调整音乐播放，带来细腻一致的聆听体验。定制的高振幅、低失真度扬声器驱动单元，可带来浑厚有力的低音。内向式麦克风可帮助调节中频和低频部分，优化音频输出。放大器会推动扬声器驱动单元，来消除背景噪音，并与 H1 芯片相互配合来控制声级，高动态范围放大器可呈现纯净清澈的声音，并延长电池续航。

AirPods Pro 达到 IPX4 抗汗抗水，保证了运动与日常耐用性，而通过扩大麦克风网状声孔，也提升了有风环境下的通话清晰度。AirPods Pro 单次充电最长 4.5 小时续航，关闭主动降噪功能和通透模式时最长可达 5 小时，使用无线电池盒总续航 24 小时，兼容 Qi 认证充电器，支持快充，充电 5 分钟即可维持大约 1 小时聆听时间。

和 AirPods 一样，AirPods Pro 能同你的 iPhone 或 Apple Watch 巧妙地配对连接，支持“嘿 Siri”语音控制，支持音频共享功能，支持辅助功能。AirPods Pro 还随附 USB-C 至 Lightning 数据线。

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