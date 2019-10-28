明年iPhone将达到120Hz屏幕刷新率 有必要吗？

ProMotion OLED 屏，想想就很高大上。





Digitimes 最新发布报告称，明年的 5G 智能手机包括 iPhone 在内都将在屏幕刷新率上进行大幅升级，而 2020 年 iPhone 将拥有 iPad Pro 一样的 ProMotion 屏幕，刷新率为 120Hz，但 iPhone 将是高刷新率的 OLED 面板，而 iPad 是 LCD 屏。



这则消息与 7 月份 OLED 屏幕的供应链爆料一致，均声称明年 iPhone ProMotion 技术。迄今为止，苹果还未在任何 OLED 屏幕产品中实现过 ProMotion。



苹果于 2017 年首次在 10.5 英寸 iPad Pro 和 12.9 英寸 iPad Pro 上采用了 120Hz 屏幕刷新率，刷新速率加倍极大地提高了用户体验的响应速度，用户手势可以更快地转换为屏幕上的动作，意味着滚动和滑动感觉更加流畅。120Hz 还允许屏幕准确地呈现 24 FPS，48 FPS 和 60 FPS 视频内容。



在当前 iPhone 的屏幕上，60Hz 刷新率无法均匀显示 24FPS 视频的每一帧，因为 60/24 是个分数结果。所以必须通过重复帧或插入人工帧的处理来补足帧数不足。



而在 ProMotion 屏幕上，它可以以相同的持续时间显示 24FPS 视频的每一帧，从而获得更流畅的视频观看体验。



目前市场上已经有几款 90Hz 屏幕的安卓手机，包括最新的谷歌 Pixel 4，而华硕 ROG 手机是首款批量生产的 120Hz OLED 智能手机。这表明在 OLED 屏上实现超高刷新率的技术至少已经存在，并且苹果似乎有可能在 2020 年将其用于 OLED iPhone 系列。



那么，上 120Hz 刷新率对 iPhone 来说有那么必要吗？我们认为，这得看苹果是否能为 iPhone 的 ProMotion 提供足够的应用条件，否则付出将比收益不成正比。





较高的刷新率可以提高设备的响应速度。不过，ProMotion 的意义不仅仅在于速度，还在于速度的实现方式。ProMotion 可以智能地加速显示的特定区域，而不是始终加速整个屏幕。在 iPad Pro 上，如果用户使用 Apple Pencil 在显示屏的一处角落上绘图，则这个角落的屏幕刷新率将提高。屏幕的其余部分继续保持 60 Hz 的常规速度，或者对于静态的工具栏或网站标题等区域显示速度甚至能降至 24Hz。这就是 ProMotion 具备的「自适应性」，显示屏可以为用户带来最大的价值，提供额外的刷新率，同时又最大程度降低了高刷新率所需的功耗。这点对使用 Apple Pencil 时的 iPad Pro 来说无疑具有革命性。反过来看 iPhone，由于被 iPad 分担了生产力的部分，iOS 游戏苹果更重视其「多样性」而非「专业性」，所以作为一款既非专业视图创作又非专业游戏硬件的常规手机，其实从 120Hz 显示屏上得不到什么特别的好处，使用 iPhone 的大部分用户并不在乎 90Hz 跟 120Hz 屏幕之间哪个更跟手，也不会在用手机看视频的时候细抠帧数。当然了，我们不否认 iPhone 采用 ProMotion OLED 的进步意义，但也要承认，由于这种需求，它加大了屏幕和 GPU 的工作量，更耗电，成本也更高。在 5G iPhone 成本本来就已不低的前提下，如果想看到一款更激进的新 iPhone，就要做好看到更高发售价的准备。别忘记 iPhone 11 才刚刚利用「价格」的手段把消费者好感度拉回来，对于热切期盼的果粉来说，如果 iPhone 身上的「创新」跟「价格」并不对等，苹果可能又要为销量数据流眼泪了。

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