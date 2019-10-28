苹果或亲自上场 开发HomeKit智能家居配件

挽回 HomePod 丢失的颜面。

根据彭博社的一份新报告，苹果正在对其智能家居部门进行大量投资，以扩大在智能家居市场的占有率。尽管 HomeKit 在过去几年中取得了长足的发展，但在兼容设备的数量方面，它落后于 Google Home 和亚马逊（Amazon）的 Alexa 平台。该公司显然正在寻找鼓励更多制造商生产 HomeKit 配件的方法，更有可能在 HomePod 受到冷遇之后，发布苹果旗下的智能家居配件。据报道，苹果有意围绕 HomeKit 展开更大规模的计划，至少在人才招聘上已经显示出来。这项新的计划由安德烈亚斯·加尔（Andreas Gal）领导，苹果在 2018 年末收购了 Silk Labs 并聘用了他。该团队的目标是寻求设计解决方案，使第三方智能家居配件制造商更乐意采用 HomeKit。彭博社还表示，该小组还在研究苹果是否应该生产自己的智能家居配件，例如灯或门锁。根据此前的报道，苹果正在开发另一种型号的 HomePod，发布时间点可能是 2020 年，体型比现有 HomePod 更小，价格也更便宜。苹果硬件团队可能会感兴趣的一个领域是家庭安全摄像机，它可以与即将推出的 iOS 13 新功能——HomeKit Secure Recording 协同作用，让 HomeKit 摄像机以端到端的加密方式自动将视频上传到 iCloud 帐户上。早几年前苹果就一直在考虑生产多种类的家用配件，但这项发展计划遭到搁置。通过从硬件认证模块过渡到基于纯软件的系统，苹果在过去一年左右的时间里确实让不少智能家居制造商加入 HomeKit，但是，除非苹果能够为新设备破除这两大因素，否则它依旧很难胜出。

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