手机和单反的较量：iPhone 11 Pro VS 佳能1DX Mark II

纯粹地从观感来批判的话，iPhone 11 Pro 的表现并不比佳能 1DX Mark II 差太多。

到目前为止，我们已经看过太多关于 iPhone 11 的相机对比评测了，例如此前的 Pixel 4 夜景对比、Mate 30 Pro 相机对比。而最近，国外摄影 UP 主则进行了一项不太一样的相机对比测试，对象分别 iPhone 11 Pro 和佳能 1DX Mark II，后者的售价高达 7500 美元（约合 53000 元）。



一般来说，高端单反在可更换镜头以及更优秀的光学特性加持之下，应该能够轻松超越 iPhone 11 Pro 才对，但测试结果却和想象中的不太一样。



首先从视频中展现的五组经过调色的对比人像照片来看，纯粹地从观感来批判的话，iPhone 11 Pro 的表现并不比佳能 1DX Mark II 差太多，甚至在宽容度、背景虚化等方面更胜一筹。但如果细看的话，还是能看出 iPhone 11 Pro 的缺点所在，几乎在这五组人像照片中 iPhone 11 Pro 都出现了人像抠图漏洞，在一些边缘的处理上还无法达到单反那般的天衣无缝。























而在之后的大光比环境测试中，iPhone 11 Pro 的成像观感依旧优于佳能 1DX Mark II，表现在更清晰的暗部细节以及对于高光部分的保留。











得益于仅今年「数字摄影」的兴起，以往受限于体积而无法采用大体积传感器的手机开始通过算法来改进这些「先天性缺陷」，例如苹果去年在 iPhone XS 系列上推出的「智能 HDR」以及从 iPhone 7 Plus 就出现的「人像模式」，这些算法使得手机有时也能拍出一些十分接近单反的照片，本文提到的这次对比测试就是一个很好的例子。



但对于高端单反而言，更扎实的基础硬件是许多手机无法企及的先天优势，两者是在两个不同使用场景下的不同选择，可能永远都谈不上取代的问题。

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