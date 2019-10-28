库克表示三分之一的进店用户接受以旧换新

实惠也环保。

苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）近日在面对媒体采访中透露，超过三分之一的苹果用户在购买新 iPhone 的时候选择「以旧换新」（Apple Trade In）。尽管回收和以旧换新长期以来一直是苹果提供的一项服务，但该公司确实在今年大力推动了以旧换新政策，库克表示：号召用户将旧手机交给苹果回收已经有一段时间了，但是最近我们加大了推动力度，在此过程中，苹果以可观的价格来收取你的旧设备，然后按这部分折价卖给你一台当年的新设备。他希望人们能够为手机的命运考虑更多，即变废为宝，将其转移给有需要的人。在谈到该计划的成功时，库克说：“今年，我们切实地推动了这一政策，让消费者更多地考虑以旧换新。走进苹果零售店的人中，有多达三分之一甚至更多的人使用以旧换新，而且这个数字正在上升，我认为这是一个积极的信号。”根据设备的不同，用户可以相应的价格将手中的旧 iPhone、iPad 等出让给苹果，将这部分价值应用于新购买的产品，或将其存在礼品卡上以备日后使用。以旧换新不仅涉及 iPad，Mac 和 Apple Watch 等，也包括没有现金价值的老化、陈旧、破损电子设备，苹果仍将免费回收，负责任地进行处理。采访中库克还被询问到有关于苹果高可持续性标准认证的前景：未来苹果将有可能出炉符合 Apple 高可持续性标准的对第三方认证。但库克称此事还在内部讨论中：“我不想提前宣布。”在完整的采访中，库克还讨论了苹果及其供应链使用 100％ 可再生能源的目标，以及希望在资源持续利用方面能成为其他公司效仿的榜样。

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