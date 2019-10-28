AirPods Pro或将有八款配色 包括午夜绿

要和iPhone 11/11 Pro配套吗？

据中国台湾《经济日报》报道，有消息称苹果 AirPods Pro 将有 8 种配色，包含黑、白、午夜绿等配色。和我们此前报道过的新闻一致，《经济日报》同样表示第三代 AirPods 很可能会被命名为 AirPods Pro，价位也比较贵，预计起售价为 260 美元，将会是苹果有史以来最贵的真无线耳机。这次的苹果 AirPods Pro 将主打降噪功能与防水性能，甚至会推出多款颜色，至于充电盒部分，则会具备无线充电功能，且盒子外观设计为扁平式，更便于携带。据悉，康控、美律将供应苹果 AirPods Pro 最重要的电声元件，新日兴负责充电盒的轴承设计。针对苹果 AirPods Pro 的相关消息，中国台湾的供应链均相当低调，不愿回应。另外，AirPods Pro 新照片周末出现在了 SlashLeaks 上，向我们曝光了一个似乎是组装好的 AirPods Pro 充电盒塑料外壳。

市场预测，苹果 AirPods Pro 最快在 10 月底亮相，也有可能在圣诞节前后或 2020 年初上市，目前还没有确切消息。

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