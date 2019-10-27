苹果：iPhone 5用户尽快更新到iOS 10.3.4

否则11月3日后无法正常使用服务。
苹果今日已经向所有 iPhone 5 用户发出通知，提醒在 11 月 3 日之前将设备的 iOS 版本更新到 iOS 10.3.4，以保持准确的 GPS 位置并继续使用依赖正确日期和时间的功能。
苹果在 7 月发布了一项系统更新，为部分旧版本的 iPhone 和 iPad 引入了 iOS 10.3.4，其中包括 iPhone 5，该版本修复了「GPS 时间翻转」问题。「GPS 时间翻转」将从 2019 年 4 月 6 日开始影响支持 GPS 功能的产品，但相关 Apple 设备则是在 2019 年 11 月 3 日世界标准时间凌晨 12:00 之后才会开始受到影响。
因此苹果敬告使用旧设备用户在 11 月 3 日前完成更新，以「继续使用 App Store，iCloud，电子邮件，Web 和其他服务」。如果没有及时执行更新，11 月 3 日后 OTA 更新和 iCloud Backup 将无法正常工作，用户只能通过 Mac 或 PC 进行还原。
上周威锋网已经为大家详细介绍过「GPS 时间翻转」问题以及受此影响的苹果设备型号>>点击跳转阅读<<，该问题不会影响 WiFi 版的 iPod Touch 或 iPad 型号，也不会影响新的 iOS 设备，实际上苹果仅针对 iPhone 5 进行了通知推送，可知该问题对 iPhone 5 的影响要严重得多，请使用老设备的各位用户尽快更新系统。
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