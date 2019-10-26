不光为了时髦 苹果展示可变色AR镜片专利

解决户外亮度和对比度问题。

多方消息表示苹果的 AR 眼镜产品将在 2020 年发布，它基于 iPhone 进行处理和运算，而 AR 眼镜充当无线显示屏的作用。由于 AR 眼镜要求便携属性，而且大部分时间处于复杂的环境光条件下，比如随着用户的移动处于户外、室内以及两者交替，那么对「显示屏」就有更高的要求，要求其足以适应这些光线变化，清晰地呈现数字内容。





近日，苹果发布的一项新专利申请解释了他们计划如何将其 AR 眼镜转换成 VR 模式或高对比度 AR 模式的原理。简单说，就是使用具有不透明度的光致变色镜片，现代智能窗户一样获得不同的进光度。苹果将这项技术称为「可调节的不透明度系统」——镜片内部的一层可利用紫外线来控制镜片的透明度。在我们一般的眼镜上已经很流行这种形式了，当它们暴露在阳光下时，会自动转换成深色，在室内佩戴时则会变得透明。不过苹果提出的概念并非全是被动的，甚至不一定是全镜片的。相反，它可以选择性地将现实世界的部分光线调暗，并且控制紫外线直接照射到镜头内的单个像素上，从而提高对比度 AR 叠加元素的对比度。目前的增强现实眼镜通常只有一层镜片的透明度，可以让数字内容具有半透明效果，叠加于真实图像上呈现混合视图。假设苹果的系统和专利暗示的一样，那么镜片可能会部分不透明，从而提高数字物体的亮度，或者可能完全不透明，类似于 VR 眼镜。这种光致变色镜片是否出现在苹果的 AR 眼镜中还有待观察，虽然申请这样一项技术的专利相当容易，但这一概念的实现需要采用像素单位的微镜片，甚至可能需要到加热元件，这无疑会增加 AR 眼镜的成本、尺寸和电子复杂性。不管怎么说，随着苹果 AR 眼镜发布的时间越来越近，它的性能和设计会渐渐被曝光，我们对此保持兴趣，并期待苹果可以较完美地解决实用性问题，带来一款可以改变市场的时尚 AR 硬件。

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