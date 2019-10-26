iPhone即将用上Apple Watch的LTPO面板工艺

更低功耗，更长续航。

韩国网站 The Elec 称，苹果公司计划在未来的 iPhone 中使用一种称为 LTPO 的低功耗面板技术。LTPO 即 Low Temperature Polycrystalline Oxide（低温多晶氧化物）的简称，LTPO = LTPS +Oxide，同一个像素中集成了 LTPS 和 Oxide 两种 TFT 器件，Oxide 是底栅结构，LTPS 是顶栅结构。这种新工艺结合了 LTPS TFT 工艺驱动能力强和 Oxde TFT 工艺漏电小功耗低的优点，被苹果应用在 Apple Watch Series 5 型号中，也正是有了这项技术，Series 5 做到了屏幕常显而且与 Series 4 一样具有长达 18 小时的电池续航。从工艺专利文件来看，LTPO 需要在 LTPS 的基础上，再建立一个氧化物层。去年最主要的攻关之一是厂商需要确保在铺设氧化物层的时候，不影响原本 LTPS 层间介质中的晶体管特性。随着苹果开始量产具备 LTPO 的 OLED 屏幕，并将其付诸于智能腕表占有率第一的 Apple Watch 上，都证明了苹果已经将 LTPO 的量产向前推进一大步。众所周知苹果向 OLED 的过渡始于最初的 2015 年的 Apple Watch，随后扩展到 2017 年的 iPhone X，因此，LTPO 工艺并非止步于 Apple Watch Series 5 的 OLED 屏幕，而是将最终目标放在了更大屏幕的运用中，例如 iPhone，iPad，甚至是 MacBook，预计这个过程不会太久了。

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