索尼考虑出售Playstation Vue 苹果要收购吗？

2019-10-26 10:19:42
Ruins
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借此进军流媒体电视直播业务。



据 information 日前报道，索尼正在制定出售 Playstation Vue 的计划。

Playstation Vue 是索尼公司的流媒体电视订阅服务，旨在取代有线电视或其他直播电视订阅。它有 50 多个直播频道，可以在多种可连接设备上观看或是录制节目。目前可在 PlayStation 4 和 PlayStation 3、Roku 播放器和 Roku TV、亚马逊 Fire TV、苹果电视（第四代）、Android TV、Web 浏览器、iOS 和 Android、亚马逊 Fire HD6 及以上平板电脑以及谷歌 Chromecas 上下载使用。

随着苹果进入流媒体电视服务，Playstation Vue 能否成为苹果的收购目标？

据称，索尼已聘请美国银行美林公司准本出售的相关事宜。Playstation Vue 于 2015 年推出，它是第一个付费的电视直播流媒体服务，拥有比 Sling TV 更多的频道，且是基于云端的 DVR 电视直播服务，提供捆绑在一起的不同电视台节目包，起订价为每月 49.99 美元。但索尼的推广策略一直差强人意，最终导致优势耗尽，难以占据更多的市场。

Playstation Vue 拥有约 500,000 个家庭的订户，但目前面临亏损，与订阅 Hulu，YouTube TV 和 Sling TV 的数百万家庭相比，的确相形见绌。

尽管它相当小众，但使用 Playstation Vue 的人们还是很喜欢它，该应用在 iOS 上获得 4.5 星评级，并且曾被评为美国五大最受欢迎的流媒体电视直播平台之一。

它对于正在打开流媒体电视市场的苹果而言有一定的价值，提供内置的直播电视流媒体当然是苹果增强 Apple TV 体验的好方法。虽然像 AT＆T TV 这样的第三方流媒体服务可以与 tvOS 集成，但是直接在 TV 应用中观看电视直播则更便捷，对用户更友好。

此外，苹果理论上可以将 Apple TV + 和电视直播服务合二为一，并提供附加的服务包括苹果电视频道、苹果音乐和 iCloud 存储。



当然，苹果不一定需要收购 Playstation Vue 才能将实时电视添加到 Apple TV 中，它完全可以内部解决这些事情，只是收购能加快这一进程。苹果公司在建立自己的流媒体电视直播订阅服务过程中，也经历过重重磨难，深知直接收购是最省力的途径。

长期以来，苹果一直在与有线网络公司进行谈判，希望能够开通每月 30 美元的电视频道套餐。最终，双方在价格和许可问题上没谈拢。谈判的苹果方代表埃迪·库（Eddy Cue）表示，想要让有线电视公司在价格上让步根本比登天还难。

随着实时流媒体电视市场的扩大，在线平台正在通过这项服务赚钱，而有线电视公司则不愿意让出自己的利益，形成了复杂的拉扯局面。另外各大媒体紧盯着苹果动作的原因之一是，他们担心苹果设定的条款会被有线电视分销商采纳，从而降低整个行业的价格。

我们尚不清楚苹果是否有兴趣进入电视直播行业。如果苹果决定要做，那么将成为对 Apple TV + 的很好补充，也是增加服务收入的另一种方式。

 

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