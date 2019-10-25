新专利显示Apple Pencil未来的更多可能性

未来 Apple Pencil 或许能帮助艺术创作者更轻松地「选取颜色」。

美国专利商标局最近公布的一项名为「Stylus with Display」的专利显示，苹果正在思考 Apple Pencil 的发展形态，未来 Apple Pencil 或许能帮助艺术创作者更轻松地「选取颜色」。







专利详情页面介绍，Apple Pencil 将在笔尖和本体之间新增一个能够指示色彩的「柔性 OLED 显示屏」，这样一来当用户在设备上选取颜色时，笔尖区域便会显示相应的指示颜色来提醒用户。此外，这款 Apple Pencil 也可以进一步为用户提供一种手动选择颜色的功能，然后可以将其显示在触控笔的显示屏上并传输到外部设备上加以使用。







更有趣的是，这项专利还解释了 Apple Pencil 未来可能在笔尖位置加入「扫描颜色」的功能，也就是说能将 Apple Pencil 视为「取色器」，通过在屏幕上按压来触发相应功能。



自从随着 iPad Pro 推出以来，Apple Pencil 依然成为最佳搭档，而第二代 Apple Pencil 更是解决了前代产品的一些缺点，变得更加好用。如果未来苹果真有计划将这一专利应用到实际产品当中的话，相信能够帮助创意工作者更好地完成创作。

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