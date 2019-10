阿姆斯特丹的Apple Store现以全新面貌亮相

苹果在荷兰阿姆斯特丹的 Apple Amsterdam 零售店终于在 10 月 24 日重新开业。

经过一段时间的翻新装修之后,苹果在荷兰阿姆斯特丹的 Apple Amsterdam 零售店终于在 10 月 24 日重新开业。







2012 年,Apple Amsterdam 在荷兰首都阿姆斯特丹正式开业。作为荷兰的首家 Apple Store,Apple Amsterdam 位于历史悠久的 Hirsch building 内,苹果甚至还为其搭建了一座室内旋转楼梯。















苹果在 2015 年宣布了新的 Apple Store 设计风格,引入了「互动坊」「视频墙」「天才林」等新元素,此前店内的天才吧 、不锈钢墙壁、瓷砖地板被石灰石墙和水磨石地板所取代,同时出现了更多的室内绿色植被和能够举行 Today at Apple 的宽阔空间。



Apple Amsterdam 的新装修并没有将重点放在建筑的外立面上,而是专注于店内风格的转变,其中就包括了墙壁、地板、店内摆设的重新设计,同时还预留出一个宽阔的中庭区域设为「互动坊」,这个宽阔的空间以及新增的「视频墙」、皮质座椅将用以承担店内的 Today at Apple 活动。















在二楼的区域,苹果将走廊区域设置为配件展示区,包括 iPhone、iPad、Mac 等产品的配件均可在店内选购。







此外,Apple Amsterdam 还是全球范围内为数不多的拥有会议室的 Apple Store。



苹果在 2016 年开始,正式在 Apple Store 中引入新风格的「会议室」,其设计灵感受到 Apple Park 的启发,并带有苹果库比蒂诺的风格。不同 Apple Store 的会议室会根据该店的历史、设计风格做出相应的改变。







在 Apple Amsterdam 的新会议室内,能看到许多其他会议室已经投入使用的家具或者摆设,例如 Vico Magistretti 的 Atollo glass 台灯、由 Laura de Santillana 设计的 bamb 花瓶等。











Apple Store 的会议室主要用来招待店内的特殊客户或者商务客户,并且能用来举行小型的回忆。此外,会议室偶尔还会用来举行小型的 Today at Apple 活动。

欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。