未来可能会有更多iOS应用登陆Mac平台

正在计划其他资源和支持来扩大 Mac Catalyst 的影响力。

在推出 macOS Catalina 之际，苹果同时宣布了「Mac Catalyst」计划。借助 Mac Catalyst，iPad 和 Mac 的应用将得以共用相同的项目和源代码，因此开发者可以高效地转化 iPad app 的桌面级功能，并仅针对 Mac 添加更多功能。







最近，macOS 产品营销总监 Todd Benjamin 接受了外媒的采访，谈到了苹果对于该计划的态度，以及未来 Mac Catalyst 的发展方向：



「我们对 Mac Catalyst 的愿景始终是使任何‌ iPad‌ 应用的开发者（无论大小）都可以更轻松地将其应用程序带到 Mac 上。这使他们能够利用相同的项目、源代码和开发团队。MacCatalyst 为‌ iPad‌ 应用开发者提供了巨大的支持。对于许多人来说，这是一个机会，可以将他们的影响力扩展到他们以前可能没有涉及的 Mac 平台上，这不仅有益于开发者发展，对于 Mac 用户也非常具有吸引力，因为他们可以体验到来自 iPad‌ 生态系统的出色应用程序。」







但从初期的评价来看，Mac Catalyst 的体验可能还存在进步的空间。



据彭博社此前的报道，他们采访了一些体验过 Mac Catalyst 的开发者，但他们都表示这一计划还有很多不足，例如某些型号较旧的 Mac 无法使用 MacCatalyst 上的 3D 图形框架 SceneKit、移植到 Mac 之后应用的交互出现 Bug、可能导致已经买过 iPad 应用的用户二次付费等等。



Todd Benjamin 也表示他们正在向体验了 Mac Catalyst 的尝鲜开发者学习，并在未来的开发中将他们的反馈考虑其中，而且其他的资源也正在开发当中，以帮助开发者开发出更多优秀的 Mac 应用：「我们正在从 Mac Catalyst 的早期尝鲜者那里学到更多东西，并且正在计划其他资源和支持计划，以帮助他们使用 Mac Catalyst 创造令人赞叹的 Mac 体验。」



到目前为止，使用 Mac Catalyst 功能将 iPad 应用移植到 Mac 的知名应用包括 GoodNotes 5、Twitter、Carrot Weather、Rosetta Stone 等。苹果官方也表示 Mac 上的个别应用，例如「Find My」「播客」「股票」「语音备忘录」和「家庭」，也是他们通过 Mac Catalyst 从 iOS 平台上「移植」的。

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