苹果又顺手拿了个奖 成为在华企业环保榜样

除了做手机，这家公司值得学习的地方还很多。

10 月 24 日，苹果中国发布官方新闻稿，报告苹果（Apple）成为迄今为止首家获得公众环境研究中心 （IPE)）绿色供应链 CITI 卓异品牌的企业。





▲位于中国湖南省的协和井塘风电场清洁能源装机总容量为 48 兆瓦，是苹果成立的中国清洁能源基金投资的首批项目之一。

绿色供应链 CITI（Corporate Information TransparencyIndex）指数是全球首个基于品牌在华供应链环境管理表现的量化评价体系，由公众环境研究中心和自然资源保护协会合作开发，采用政府监管、在线监测、企业披露等公开数据进行动态评价。过去五年苹果一直位居 IPE 企业信息公开指数（CITI）第一名。“我们始终相信，要创造世界上最好的产品，就必须创造对世界最有益的产品，为此我们一直致力于推动智能和可持续制造的发展。”苹果大中华区董事总经理葛越表示，“相信通过我们的共同努力，我们一定能够在保护地球及其重要资源方面取得更大的成就。”苹果及其供应商在推动水资源管理、提高能源效率和采购清洁能源领域取得了重大进展，为企业如何推进绿色制造树立了榜样。新闻稿中也简要报告了苹果中国大力推动供应商发展清洁能源取得的成绩。

▲位于中国四川省的光伏设施是帮助苹果实现全球所有运营场所采用 100% 可再生能源供电的几个项目之一。

2013 年，苹果在中国推出清洁水项目，树立了创新节水方案的新标准。通过与供应商合作，数年来共节水逾 250 亿加仑，足以注满 140 万个游泳池。仅在过去一年，就有九家供应商加入了该项目，使得参与的供应商总数达到了 76 家。2018 年 11 月，苹果与位于昆山的供应商淳华科技合作，获得了全球首个电子行业的国际可持续水管理联盟金级认证。去年，苹果与十家供应商合作在中国推出了总额达 3 亿美元的清洁能源基金，这项开创性的计划可以帮助更多企业采用可再生能源。该计划的首个项目已经为中国国家电网增加了共 134 兆瓦的清洁能源。苹果已通过清洁能源基金和其他的可再生能源项目，在中国开发了超过 500 兆瓦的风能和太阳能。此外，苹果的能源效率项目在 2018 年一年里共使年化温室气体排放量减少了 46.6 万吨，相当于一年停驶 10 万辆轿车。到目前为止，共有 67 家中国供应商加入了该项目。中国还授予 27 家苹果供应商「绿色工厂」称号，以表彰他们在环境保护方面做出的卓越努力。

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