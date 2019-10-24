我们或许低估了 iPhone 11 系列的防水性能

最近外媒进行的一项「极端防水测试」却表明 iPhone 11 系列的防水表现要比苹果官方宣称的好上不少。

苹果表示 iPhone 11 系列拥有 IP68 级别防水，其中 iPhone 11 能够在最深 2 米的水下停留时间最长可达 30 分钟，而 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 则可在最深 4 米的水下停留时间最长可达 30 分钟，但最近外媒进行的一项「极端防水测试」却表明 iPhone 11 系列的防水表现要比苹果官方宣称的好上不少。







为了完成这一次极端测试，CNET 联系了 OpenROV 为其提供技术支持，通过将手机绑定在水下无人机上，并划定了三个测试深度，分别是 13 英尺（约 4 米）、26 英尺（约 8 米）、39 英尺（约 12 米），其中第一个测试深度正好是苹果表示的 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max「安全深度」。







三轮测试过后，除了扬声器稍微有一些音质失真以外，两部手机均没有出现任何进水死机的情况。而经过 72 小时的干燥之后，经过极端防水测试的 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 依旧能正常使用。



虽然这样的测试并非完全科学的测试，但也在一定程度上表明了 iPhone 11 系列的防水性能，其中最让人感到惊喜的是 iPhone 11 的表现，虽然官方称其防水性能没有 iPhone 11 Pro 那么优秀，但至少在这次的测试中，两者的表现却十分地一致。







但还是需要提醒大家的是，在进行水上运动或者涉水活动时，提前为 iPhone 做好防水措施，毕竟苹果官方也明确表示了由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。

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