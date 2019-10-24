2020年款Apple Watch或由富士康和仁宝生产

2019-10-24 17:00:31
Marcus
威锋网
加载中...

初步的传闻集中在采用 microLED 屏幕、加入睡眠检测、支持无创检测血糖等。

上周 DigiTimes 援引业内消息称，由于利润问题，自 2015 年原始型号发布以来一直都是 Apple Watch 独家代工的广达电脑（Quanta Computer）可能会在 2020 年的某个时候停止接受 Apple Watch 的组装订单，并可能出售其在中国常熟的工厂，这家工厂专门组装可穿戴设备。

而今天同样来自 DigiTimes 的爆料称，苹果已经找到 2020 年款 Apple Watch（Apple Watch Series 6？）的代工厂商，将由富士康和仁宝电脑（Compal Electronics）负责生产，旧型号的组装则由 Luxshare Precision 负责。



目前 Apple Watch Series 6 的爆料信息还比较少，初步的传闻集中在采用 microLED 屏幕加入睡眠检测支持无创检测血糖等。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2019 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利