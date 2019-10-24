官方内部资料暗示新款Mac Pro即将发售

起售价为 5999 美元（约合 42000 元）。

苹果在今年六月份的 WWDC 开发者大会上推出了新款 Mac Pro，在经过全新设计的外观下，其实现了更高的扩展性和可配置性。



新款 Mac Pro 最高可选配 28 核心英特尔至强处理器和 1.5 TB 高性能内存+ 4TB 固态硬盘，拥有的 8 个 PCIe 扩展槽可以实现优秀的扩展性能。而苹果设计的图形架构和最多可选配的两套 MPX 模块，能够为其带来强大的图形显示能力，而在苹果设计的 Apple Afterburner 加速卡加持下，Mac Pro 甚至可以同时播放 3 组 8K ProRes Raw 格式视频流。







目前苹果仅表示 Mac Pro 将于今秋推出，没有给出具体的时间表。但从外媒在官方内部文件中发现的资料来看，新款 Mac Pro 应该在不久之后就会正式发售。



这一文件来自苹果为授权技术人员配备的「Mac Configuration Utility（Mac 配置实用工具）」，其中包含了向技术人员介绍了如何将新款 Mac Pro 置于恢复模式的说明，主要用于在完成 Mac 设备的维修之后，方便维修人员使用这款工具将 Mac 的主板等元件和 T2 安全芯片配对。







目前新款 Mac Pro 的国内售价暂未公布，考虑到其 5999 美元（约合 42000 元）的美国起售价，到时国区的价格也不会便宜到哪里去。

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