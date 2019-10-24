超越星巴克 Apple Pay成美国最大移动支付平台

占据美国移动支付市场 47.3% 的市场份额。

距离 Apple Pay 在美国正式上线已经过去了将近五年的时间，而最近一份来自 eMarketer 的数据显示，Apple Pay 已经超越星巴克，一举成为美国占有率最高的移动支付平台，其用户量达到 3030 万，占据美国移动支付市场 47.3% 的市场份额，超过星巴克的 2520 万（39.4%）以及 Google Pay 的 1210 万和 Samsung Pay 的 1080 万。







在报告中，eMarketer 解释称 Apple Pay 之所以在美国占有率不断提高，主要原因是其 NFC 的支付方式具有更加广泛的使用场景。由于美国支持二维码支付的新 POS 系统推进比较缓慢，所以 Apple Pay 的 NFC 支付在适用性上优于星巴克的二维码支付。



此外，尽管星巴克的推出时间较早，在移动支付市场上占据了约 40% 的份额，但由于它只能在星巴克店内使用，这在一定程度上限制了增长潜力。反观 Apple Pay，从 2014 年在美国推出至今，美国地区已经有超过 2500 家银行加入，接受 Apple Pay 的网店多达 70 余万处，而且每天都有更多的商户和应用在加入这个行列，预计到 2019 年底，美国将有 70% 的零售店使用 Apple Pay。







eMarketer 表示，2019 年美国使用移动支付的总人数增加了 9.1%，达到 6400 万，占美国智能手机用户的近 30%。而来自普华永道今年四月份的数据显示，中国移动支付的普及率已经达到 86%，位居全球榜首。

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