mophie推出iPhone 11系列背夹电池保护壳

售价 99.95 美元（约合人民币 700 元）。

在 A13 仿生芯片的功耗管理以及大容量电池加持之下，iPhone 11 系列的电池续航表现有了明显的改善，其中 iPhone 11 可连续播放 17 个小时的视频（比 iPhone XR 多 1 小时）、iPhone 11 Pro 可连续播放 18 个小时的视频（比 iPhone XS 多 4 小时）、iPhone 11 Pro Max 可连续播放 20 个小时的视频（比 iPhone XS Max 多 5 小时）。



但如果你还是觉得这样的续航表现不够持久的话，或许可以考虑 mophie 最近刚推出的面向 iPhone 11 系列的「背夹电池保护壳」—— mophie juice pack access。







mophie juice pack access 本身拥有 2000 毫安（iPhone 11 Pro 版本）的电池容量，能够为 iPhone 11 Pro 额外提供 13 小时的音频播放或者 5 小时的视频播放时间（iPhone 11 为 14 小时/3 小时、iPhone 11 Pro Max 为 15 小时/5 小时），而且背夹保护壳本体支持最高 7.5W 的无线充电功能，可通过无线充电器进行无线充电，或者通过底部的 USB-C 接口进行有线充电，在充电时支持优先给 iPhone 充电的功能。











除了充当「充电宝」以外，mophie juice pack access 同时还是一款保护壳，其采用了类肤轻材质设计，内置橡胶支撑垫，可承受意外跌落对手机造成的冲击。



mophie juice pack access 支持 iPhone 11 系列的三款型号，可选黑色、粉色、红色三款配色，售价 99.95 美元（约合人民币 700 元），目前已经在国外推出，不久之后将在国内上市。



不出意外的话，苹果也正在为 iPhone 11 系列打造新的智能电池壳。此前有开发人员从 iOS 13.1 的内部代码中发现了苹果公司推出的三款新款智能电池盒的参考资料，它们的型号代码为 A2180，A2183 和 A2184，分别代表 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 的电池背夹配件。

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