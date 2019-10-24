苹果发布iOS 13.2 beta 4 距离正式版不远了

估计下周就会推送正式版。

距离发布第三个 beta 版本一周后，苹果今天向开发者发布了 iOS 13.2 和 iPadOS 13.2 的第四个 beta 版本，随后 beta 4 公测版也随之上线。iOS 13.2 beta 4，iPadOS 13.2 beta 4，watchOS 6.1 beta 5 和 tvOS 13.2 beta 4 现在可用。预计 13.2 正式版将在本月底发布。到目前为止，iOS 和 iPadOS 13.2 的 beta 版进行了一些重大更改，包括可以选择加入程序以提供 Siri 请求的匿名录音以进行准确性检查，新表情符号，相机应用更改以及删除功能。beta 版中还发现了有关 AirPods 未来型号的主动降噪属性。iOS 13.2 为 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 型号的相机引入了 Deep Fusion（深度融合）。深度融合是使用 A13 仿生和神经引擎的新型图像处理系统，利用机器学习技术对照片进行逐像素处理，针对图像的每个部分进行纹理，细节和噪点优化。该功能旨在改善室内照片和在中等照明条件下拍摄的照片，并且会根据使用的镜头和房间的光线水平自动激活。iOS 13.2 更新后可以直接从主屏幕删除应用程序，也为 ‌iPhone 11 机型增加了可以直接从相机应用更改视频录制的设置。

在 13.2 beta 2 中，苹果为 iOS 和 iPadOS 上增加了一大堆新表情符号，有猩猩、树懒、水獭、臭鼬和火烈鸟等新动物，还有大蒜、洋葱、华夫饼、沙拉三明治等新食品。还包括新的面孔，手势和姿势；聋人，坐轮椅的人，导盲犬等。

13.2 更新还将带来此前苹果承诺的隐私选项，允许用户选择不与苹果分享其 Siri 和听写录音，并且添加了一个删除 Siri 和听写历史的选项。

苹果重新引入了带有 Siri 功能的 Announce Messages，使 Siri 可以第一时间阅读 iPhone 收到的消息而无需解锁手机。该功能可与第二代 AirPods 配合使用。

测试版包括苹果即将推出的 Research 应用程序的新隐私设置，Settings 应用程序中的「转移到 HomePod」开关，控制中心显示图标的细节优化等等。最后，iOS 13.2 的两个 beta 版本都包含了预计在 2020 年推出的苹果第三代 ‌AirPods ‌的暗示。‌AirPods‌ 的外观与当前的‌ AirPods 相似，但耳塞带有橡胶材质，可能基于降噪功能的设计。另外，苹果目前在测试的 watchOS 6.1 可以提高 Apple Watch Series 5 电池性能，这点对于用户来说还是比较重要的，敬请等待不久后的正式更新。

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