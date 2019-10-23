不想创建Memoji？苹果未来可能给你一键生成

照着本人特征生成 Memoji。

通过分析用户的面部照片，从而根据其面部特征产生相似虚拟数字形象——iPhone 将来可以为用户自动生成 Memoji，而无需用户做出大量选择。苹果的 Animoji 和 Memoji 功能很受欢迎，并且已经用于广告目的以及 Animoji Karaoke 等社交媒体。在 iOS 13 中，苹果扩展了 Memoji，允许用户基于自己的面部特征来创建贴纸集，并将其添加到消息中。即便如此，该功能仍依赖于用户来完成创建 Memoji 的过程，这可能需要花费几分钟的时间，要获得满意的相似度可能需要更久。某些用户（例如视力障碍者）因为无法进行这种创建，又或者觉得过程比较麻烦，就只能放弃了。在周二美国专利商标局授予的一项专利中，苹果公司讲述了如何“根据图像数据创建化身的技术”来改变原本多个步骤的创建过程，你的虚拟 Memoji 或者 Animoji 形象，都可以通过实时拍照或照片中产生。简而言之，该专利使用用户照片来确定面部特征，然后进行数字化编译。

该处理方法测量对象的空间面部属性，同时对人的表情进行分类，并确定从化身模板的选择中哪个是最匹配的。然后，对象的其他属性被识别，并使所选的形象模板进一步变形，在该过程完成之前，用户形象已经可以使用了。分类测量可以包括到：识别头发的空间位置，然后确定发型模版；识别眼镜，面部毛发和其他元素；并且能够识别眼睛，头发和皮肤的颜色。这些数据被传送到别的模板当中，可以做进一步变化，包括服装更改或表情更改，甚至包括前面提到的 Memoji 贴纸。尽管该专利更多地是关于平面 2D 图像而不是使用三维数据，但是 Face ID 和 TrueDepth 相机阵列的存在可能有助于苹果进一步推广这一概念。通过使用 3D 映射功能，苹果可以对用户的面部进行详细的测量以创建虚拟形象，并随时随地更新。这并不是苹果公司认为可以为其用户增强 Memoji 和 Animoji 功能的唯一方法。苹果于 2018 年 11 月提出的一项专利申请建议使用 Animoji 进行音频录制，但现在苹果更进一步，提议将语音关键词切换为音效来自定义动画，例如当用户说“woof”时就配以狗叫声。个人虚拟形象，这可能是大家不太重视但很容易走红的概念，像之前风靡一时的网红捏脸 App ZEPETO 就满足了很多年轻人的社交价值心理。广义上来讲一些自定义换装手游也属于这个领域比如《奇迹暖暖》。这是网络社交时代的需求，随着未来虚拟社区的发达，虚拟形象逐渐成为一个新增需求，也无怪乎苹果会专门为改进 Animoji 和 Memoji 而提交一系列专利了。

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