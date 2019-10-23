专业认可：赛琳娜新曲MV用iPhone 11 Pro拍摄

人人都是大导演。

美国著名女歌手赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）今天发表最新单曲《Lose You To Love Me》，该曲 MV 由知名导演 Sophie MullerSophie Muller 完全通过 iPhone 11 Pro 拍摄完成。





▲幕后花絮照片 |摄影师 Ashley Osborn 拍摄于 Selena Gomez 音乐影片，由 Sophie Muller 执导我们都知道升级为三摄系统的 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 在拍照上有了质的飞跃，事实上它们的摄影能力也很受专业人士欢迎，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 超广角摄像头拥有更广的视角和很大的焦平面，很适合拍摄动作视频，三摄系统中的各个摄像头均支持拍摄高画质 4K 视频，并具有扩展的动态范围和影院级防抖功能。同时，专为机器学习打造的 A13 仿生，在更快的神经网络引擎的帮助下，可进行实时的照片和视频分析。通过 iOS 13，用户还可利用视频剪辑工具，即时进行旋转、裁剪、增加曝光等处理，以及为视频应用各种滤镜。谈及选择使用 iPhone 拍摄的原因时，这些知名导演与电影摄影师们表示，即时性和无距离感、惊艳的色彩准确性以及视频拍摄的灵活性让他们选择了 iPhone。iPhone 11 相机具有惊艳的色彩准确性，不会使图像过饱和，而是还原眼前所见的真实的场景，后期制作也会相应加快。导演和电影摄影师们选择 iPhone 可以快速拍摄并持续进行创作，且无需进行繁琐的制作工序，拍摄视频灵活。借助 iPhone 11 Pro ，可以拍摄、编辑和导出最高达 60 fps 的高画质 4K 视频，在业界越来越多的专业人士用 iPhone 来捕捉出色的高质量画面。此外，使用 iPhone 拍摄可以更容易捕捉真实和自然的人物状态，因为大多数人对于 iPhone 拍摄不会感到紧张和恐惧，比面对各种大型摄影器材显得更自然和舒适。

使用 iPhone 拍摄电影并非偶然，苹果也开始和著名导演包括中国导演牵手，向更多人展示每年 iPhone 新机的强大视频拍摄能力。

除了 iPhone 11 Pro 拍摄的赛琳娜·戈麦斯新单曲 MV，近期还有不少使用 iPhone 拍摄电影的案例：• 在使用iPhone拍摄了《失心病狂》和《高飞鸟》后，导演史蒂文·索德伯格（Steven Soderbergh）表示，用 iPhone 拍摄电视是“未来”，也是“我作为电影工作者以来最自由的经历之一。”• 完全使用 iPhone 5S 拍摄的《橘色》大获成功，并由木兰影业发行，演员米娅·泰勒（Mya Taylor）获得了 2016 年电影独立精神奖，成为首位获得主流电影奖（最佳女配角）的跨性别女演员。• 肖恩·贝克（Sean Baker）在他最近的电影《佛罗里达乐园》中使用 iPhone 拍摄，制作了“滚动快门”模式的结尾，让电影场景具有“与众不同的震撼感”。• 《爱乐之城》的导演达米恩·查泽雷（Damien Chazelle）在这部电影的开头使用 iPhone 拍摄舞蹈团。• 美剧《摩登家庭》的制片人和导演斯蒂文·莱维坦（Steve Levitan）在第 6 季第 16 集使用 iPhone、iPad Air 和 Mac 拍摄制作完成整集。• 奥利维亚·王尔德（Olivia Wilde）和她的摄影指导瑞德·穆拉诺（Reed Morano）（后者是美剧《使女的故事》的联合执导）使用 iPhone 为艾德华·夏普与无引力乐团（Edward Sharpe & The Magnetic Zeros）拍摄了一支音乐录影。奥利维亚接受 Mashable 采访时说，她希望该项目旨在“鼓励人们使用身边的设备上拍出专业的电影”。• 电影制作人马修·查理（Matthew Cherry）使用拍摄了讲述 Uber 司机惊悚一夜的短片《9驾马车》，接受 Blavity 采访时说，“我们想证明，无所谓你使用 iPhone 还是其他相机来拍摄，好故事就是好故事，关键是讲故事的方法。”• 包括新百伦、宾利在内（宾利拍摄过两次）等品牌，以及包括饶舌歌手坎耶·韦斯特（Kanye West）和黎安·莱姆丝（LeAnn Rimes）在内等艺术家均使用 iPhone 拍摄。4K 视频：iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 能拍摄 iPhone 画质最高的视频，使用扩展的动态范围获得更丰富的高光细节，和影院级防抖功让视频内容更加平稳顺畅。如何打开 4K 视频：设置 > 相机 > 录制视频 > 选择 4K, 30fps 或 4K, 60fps。更高的帧速率更有利于捕捉快速运动和动作。一旦选择 4K, 30fps 或 4K, 60fps 模式，录制视频时可在相机应用程序界面上看到一个标记。录制慢自拍视频： 全新的 1200 万像素原深感摄像头，让你以 120fps 的帧率拍摄趣味盎然的慢自拍，即自拍的慢动作视频。简单地打开相机应用程序，滑动到慢动作，翻转至前置摄像头拍摄，即可录制慢自拍视频。快录功能： 使用快录功能，只需在照片模式下按住快⻔即可拍摄视频。无需切换拍摄模式或重新取景，即可捕捉转瞬即逝的精彩。只需手指继续按住快门按钮，便可开始录视频。想继续录下去？手指向右一扫就好。如果想连拍快照，那就向左扫一下。

以 30fps 或 60fps 帧率拍摄自拍视频： 新的原深感摄像头还能拍摄富有表现力的自拍视频，以最高达 60fps 的帧率，拍摄富有表现力的 4K 自拍视频；扩展的动态范围适用于最高达 30fps 的视频拍摄，呈现更丰富的高光细节。

全新超广⻆摄像头：超广⻆摄像头非常适合用来拍摄动作视频。使用超广⻆摄像头拍摄视频的技巧：• 尝试用不同的角度或艺术效果，放大或拉长镜头，框下靠近相机的拍摄对象• 聚焦一些无法用标准广角摄像头完整捕捉的美丽大自然风貌• 尝试在无法后退的狭小空间中拍摄更广的场景

iOS 13 视频编辑功能： iOS 13 让视频编辑像照片编辑一样直观易用。你在照片上使用的每种工具和效果，现在也可用于视频编辑，获得专业级的视频编辑体验。

裁剪：选择视频 > 编辑 > 裁剪旋转：选择视频 > 编辑 > 裁剪 > 旋转自动增强：选择视频 > 编辑 > 调整 > 自动添加滤镜：选择视频 > 编辑 > 滤镜（共有 9 种 Apple 自带的滤镜包括鲜明、鲜暖色、鲜冷色等）自动曝光和自动对焦： 在屏幕任意位置点按画面不放，即可锁定自动曝光与自动对焦的功能。

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