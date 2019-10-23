iOS 13.2 正式版最快可能在本月底推出

想试试「HomePod 接力」和「深度融合」功能。

经过将近一个月的测试之后，iOS 13.2 正式版很可能在本月底推出。



Beats 在上周推出了全新的头戴式降噪耳机 Beats Solo Pro，由于没有内置电源按键，所以这款耳机拥有展开自动打开电源，并与匹配过的苹果设备自动连接的特性。



但根据官网的信息显示，这项功能需要与之连接的设备搭载 macOS 10.14.6、iOS 13.2、watchOS 6.0 或更高版本，而美国官网显示 Beats Solo Pro 的正式发货日期为 10 月 29 日，所以不出意外的话 iOS 13.2 的正式推送时间应该早于此日期，很大概率会在下周推送。







iOS 13.2 作为继 iOS 13.1 之后的另一个更新幅度较大的版本，带来了许多苹果先前就已经宣布的功能，如「深度融合」「Siri 短信播报」「HomePod 接力」等。



首先是 59 款新 Emoji 表情，包括了食物、动物、活动，如导盲犬、树懒、火烈鸟、猩猩、轮椅、假肢、不同肤色性别的组合等。







iPhone 11 系列将在更新至 iOS 13.2 之后开启「深度融合」功能，能够在 A13 仿生芯片和神经网络引擎的全新图像处理系统的加持之下，利用机器学习技术对照片进行逐个像素的处理，针对图像的每个部分进行纹理、细节和噪点的优化，生生成一张细节更加丰富的照片。







此外，iOS 13.2 还支持「HomePod 接力」，将正在播放音乐的 iOS 设备靠近 HomePod，便能在 HomePod 上继续播放该音乐；「Siri 短信播报」则允许用户通过第二代 AirPods 读出信息类 app 收到的通知和内容。











其他的细节改动包括，iPhone 11 系列可在相机的录制视频页面直接更改视频设置，例如分辨率、帧数；触觉触控的菜单调整，新增「删除」按钮，之前的「重新排列 app」改为为「编辑主屏幕」；Siri 隐私改进，用户可删除 Siri 历史语音听写数据；控制中心的音量界面显示具体接入设备图标。

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