七年前旧设备获更新 解决GPS时间翻转问题

可能导致设备的 GPS、日期和时间出现错误。

最近，苹果发布了一篇「更新 iPhone 或 iPad 软件以避免出现定位、日期和时间问题」的技术支持文章，其中提到了部分 2012 年及更早以前发布的 iPhone 和 iPad 机型可能会受「GPS 时间翻转」问题的影响，而导致设备的 GPS、日期和时间出现错误。



「GPS 时间翻转」是目前世界上所有使用 GPS 技术的设备都会面临的问题，要解释这个问题还需要了解 GPS 处理数据的方式：由于 GPS 在每条时间消息中使用一个 10 位的域对周计数进行编码，这样的计数方式也导致了 GPS 最多只能处理 1024 周（19.7 年），每个这样的时期在 GPS 术语中被称为一个「历元（epoch）」。







在每个历元结束时，GPS 设备会将周数重置并开始重新计数，而那些未对周计数重置进行重新编程的 GPS 设备，很可能会遇到「GPS 时间翻转」问题。



从第一颗 GPS 卫星投入使用以来，我们已经经历过第一个历元，而离我们最近的第二个历元将于 2019 年 4 月 6 日结束。也就是说「GPS 时间翻转」将从 2019 年 4 月 6 日开始影响支持 GPS 功能的产品，但相关 Apple 设备则是在 2019 年 11 月 3 日世界标准时间凌晨 12:00 之后才会开始受到影响。



目前确认的可能受影响的机型包括 iPhone 5、iPad（第 4 代）无线局域网 + 蜂窝网络、iPhone 4s、iPad mini（第 1 代）无线局域网 + 蜂窝网络、iPad 2 无线局域网 + 蜂窝网络（仅限 CDMA 机型）、iPad（第 3 代）无线局域网 + 蜂窝网络。iPod touch 或仅有无线局域网功能的 iPad 机型，或在 2012 年之后推出的设备均不受影响。







上述受影响的机型可通过更新 iOS 版本来解决，更新后的软件版本编号应为 iOS 10.3.4 或 iOS 9.3.6（取决于设备）。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。