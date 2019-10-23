Satechi为MacBook和iPad推出蓝牙扩展小键盘

2019-10-23 08:58:20
Ruins
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办公人士了解一下。



由于大部分笔电键盘和蓝牙便携键盘都取消了数字小键盘的区域，而这对于需要经常输入数据的一部分办公人员可能会造成不便。根据这样的需求，配件大厂 Satechi 最近为苹果设备用户推出了一款支持 Mac 和 iOS 设备的蓝牙扩展数字小键盘。

该键盘采用铝合金材质的机身，重约 125g，外形时尚小巧，可以轻松放进包里，方便出行。键盘上除了数字键外还有方向键等编辑键，相当于把标准键盘右半部分的编辑键区和辅助键区搬了过来，可通过蓝牙连接 MacBook、iPad、iPhone 等设备，并通过 USB-C 接口进行充电。


这款蓝牙扩展键盘官网售价 44.99 美元（约合 318 元），拥有银色及深空灰两种配色可选。
 

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