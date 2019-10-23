iPhone SE 2传言继续 LCD面板或由LG提供

2019-10-23 08:35:57
Ruins
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消息越来越确切。


韩国网站 The Elec 今天援引业内消息称，LG 正在与苹果进行谈判，为 iPhone SE 的后继产品提供 LCD 显示器，目前这些面板均经过了最后一道的质量检查。该报告称新一代的 iPhone SE 设备计划于 2020 年初发布。

考虑到成本因素，苹果坚持使用 LCD 并不奇怪，此前的报道传出「iPhone SE 2」将搭载 4.7 英寸显示屏，和 iPhone 8 屏幕大小一致。这让部分原 iPhone SE 粉丝感到失望，毕竟他们期待的是一款真正的小屏机，当然，4.7 英寸相较于现在动辄 5~6 英寸屏的新手机来说，确实也算小屏了。

最近几周有关于 iPhone SE 2 的消息尘嚣甚上，分析师认为苹果会以入门机价格发售这款设备，它的外观与 iPhone 8 类似，包括厚边框和 Touch ID Home 按键，但内置更快的 A13 Bionic 芯片和 3GB 运存。不带 3D Touch，转而用 Haptic Touch 解决方案替代。

该设备可能拥有深空灰色，银色和红色版本，提供 64GB 和 128GB 的存储选项，预计起售价为 399 美元。

正如我们之前提到过的，「iPhone SE 2」可能不是设备的最终名称，iPhone 8S 和 iPhone 9 的命名也在后补名单之中，多个消息将发售时间指向了 2020 年初，更详细的报告称可能于第一季度末发布。

 

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