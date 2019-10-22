Adobe 计划推出 iPad 版 Illustrator

下个月公布，明年推出。

此前，我们已经报道过了 Adobe 计划在今年十月份的 Max 创意大会上正式推出 iPad 版 Photoshop CC 的消息。而根据外媒的最新报道，Adobe 届时还很有可能同时宣布 iPad 版 Illustrator 的计划，并在 2020 年推出正式版。







如不出意外的话，iPad 版 Illustrator 应该也和 iPad 版 Photoshop CC 类似，拥有和桌面版一样的功能和特性，并针对移动设备的触控操作做出相应的调整。而按照 Adobe 的「习惯」，如若真的在今年的 Max 创意大会上公布 iPad 版 Illustrator 的计划，那么正式版估计得等到 2020 年末才会开放下载吧，毕竟 iPad 版 Photoshop CC 走的就是这样的路子。



但是据试用过 Photoshop CC for iPad beta 版的用户介绍，他们发现与 Adobe 去年承诺的相比，Photoshop CC for iPad beta 版还「很不完整」，一些关键的功能或者特性缺失（例如滤镜，钢笔工具，自定义画笔库，矢量绘图，色彩空间，RAW 编辑，智能对象，图层样式以及用于创建蒙版的选项），这让他们很失望。整体的体验甚至还不如 iOS 上的其他创意类软件（例如 Affinity 或 Procreate）。







而 Adobe 也向彭博社确认了正式版 Photoshop CC for iPad 将「缺失一些重要功能」的消息，但他们表示未来会通过更新的形式补上。所以如果 iPad 版 Illustrator 的计划真实存在的话，希望 Adobe 能够再接再厉吧。

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