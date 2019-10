iOS 13更新或导致iPhone 11系列的U1芯片失效

同时导致 AirDrop 功能无法正常使用。

自从 iOS 13 推出以来,苹果便频繁进行了多次更新。



最新的 iOS 13.1.3 版本更新推送于 10 月 16 日,主要以修复系统错误为主,包括「解决了可能导致设备在来电时不响铃或不振动的问题」「 修复了可能无法在「邮件」中打开会议邀请的问题」「解决了‘健康’App 中的数据在夏令时调整后可能无法正确显示的问题」。



但有国外的 iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max 用户反映,在更新至新系统之后,他们的 iPhone 出现了「Ultra Wideband Update Failed(超宽频更新失败)」的提示,弹窗显示「Your iPhone cannot use ultra wideband until it has been updated.」







目前这一问题还未大面积出现,涉及的 iOS 版本号也各不相同,iOS 13.1.1、iOS 13.1.3、iOS 13.2 beta 3 都有类似的问题出现。据出现此问题的 iPhone 用户反映,手机提示「超宽频更新失败」之后,他们无法 AirDrop 功能。







iPhone 11 系列新加入的 U1 芯片是实现定向 AirDrop 的基础,它可以识别用户将 iPhone 指向需要共享文件的设备相关的位置。在多个设备/多人 iPhone 的情况下,如果您想与某个人使用 AirDrop 共享文件,只需将 iPhone 指向他的 iPhone 就可以。







至于解决方法,有些用户通过在「恢复模式」恢复 iOS 固件的方法得以解决,但也有人表示这种方式对他们的 iPhone 11 无效,他们只能联系 Apple Store 并更换新的机器。

