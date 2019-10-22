库克就任清华大学经管学院顾问委员会主席

CEO 很忙。

据清华大学经济管理学院发布的相关消息显示，苹果公司（Apple）首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）就职清华经管学院顾问委员会新任主席，库克在清华大学经济管理学院顾问委员会 2019 年会议中发言称，未来三年将与全体委员共同致力推动学院发展，为将学院建设成为世界一流的经济管理学院而努力。





10 月 18 日上午，清华大学经济管理学院顾问委员会 2019 年会议在清华大学举行，这是该委员会成立以来的第 20 次年度会议。本年度共有 35 位委员参加顾问委员会会议及相关活动。会议由清华经管学院顾问委员会新任主席、苹果 CEO 蒂姆·库克主持。该会是清华大学经济管理学院顾问委员会成立以来的第 20 次年度会议。作为新任主席的蒂姆·库克也介绍了今年新增委员和荣退委员的情况。据了解，库克于 2013 年第三次访华时，受邀担任了清华大学经济管理学院的顾问。彼时，该顾问团里的成员还包括富士康总裁郭台铭、高通董事会主席欧文马克雅各布（Irwin Mark Jacobs）、前美国财政部长汉克保尔森（hank paulson）以及沃尔玛 CEO 李斯阁（H. Lee Scott）等。据校官网介绍，清华大学经济管理学院顾问委员会成立于 2000 年 10 月，使命是加强清华经管学院与外部各界的联系，提升学院在科研和教学方面的整体水平，帮助学院建设成为世界一流的经济管理学院。委员会由知名企业家、商学院院长、知名学者（包括诺贝尔经济学奖获得者）以及我国政府及财经部门领导人组成。学院首任院长朱镕基担任顾问委员会名誉主席。顾问委员会现任主席为苹果 CEO 蒂姆·库克，副主席为清华大学校长邱勇院士和清华大学文科资深教授、清华大学经济管理学院经济系教授、清华大学经济管理学院第四任院长（2006-2018）钱颖一。苹果公司及其高层一直重视与中国企业、科技人员和政府官方的良好关系。近期，由于禁止「HKmap.live」App 上架等一系列事件，这家硅谷巨头遭到西方媒体频繁围攻，被评价为「向中国政府低头」，甚至被要求「审查自由」。不过苹果并未改变态度。

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