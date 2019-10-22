就等发布了 广达电脑已开始生产16英寸MBP

10月眼看也没几天了。





DigiTimes 引用供应链消息称，中国台湾制造商广达电脑（Quanta Computer）已经开始批量生产 16 英寸 MacBook Pro，供应链人士透露该型号采用更可靠的剪刀脚键盘和超薄边框设计，上市时间为 2019 年 10 月底。另外，尽管英特尔尚未宣布适用于高端 MacBook Pro 的 Ice Lake 芯片，但 16 英寸 MacBook Pro 有望用上英特尔 Coffee Lake Refresh 或 Ice Lake 处理器。



新 MacBook Pro 的显示屏更大，不过边框更窄，所以整体大小会与现有的 15 英寸型号相同。IHS Markit 分析师 Jeff Lin 预测这款笔记本的分辨率为 3072 x 1920 像素。



上周，macOS Catalina 10.15.1 Beta 中发现带有更薄边框的 MacBook Pro 图标，为即将发布的版本提供了保证。这两个图标均在一周前创建，文件名中带有「16」字样，并引用了未发布的 MacBookPro 16,1 型号。



16 英寸 MacBook Pro 显然会被定位于苹果高端笔电产品，而现有的 15 英寸和 13 英寸MacBook Pro 产品线仍将保留，它们也会在 2020 年转为剪刀脚键盘。







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